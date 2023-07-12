به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به دیدار دو روز گذشته با وزیر بهداشت کشور عراق، گفت: در این دیدار دوستانه، توافقات مهمی‌برای برگزاری هر چه بهتر مراسم پیاده‌روی اربعین انجام شد، از جمله این که مدارک ۸۰ آمبولانس، ۶ خودروی نجات و دیگر خودروهای نجات، ثبت و برای ارائه خدمات به زائران به کشور عراق ارسال شد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته امکان انجام عمل جراحی در بیمارستان‌های کشور عراق وجود نداشت، با رایزنی‌های انجام شده با وزیر بهداشت کشور عراق امسال، کادر درمان ایران، امکان انجام عمل جراحی را نیز پیدا کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به این که جمعیت هلال‌احمر در نظر دارد تا امسال هم، کنگره سلامت در اربعین و کنگره امداد در اربعین را برگزار کند، افزود: دستورالعمل بالینی درمان با همکاری نظام پزشکی تنظیم شده است که به زودی منتشر می‌شود تا مداوای تمام پزشکان برای عوارض و بیماری‌های مختلف یکسان باشد.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری مبنی بر تاکید بر وجه مردمی‌بودن مراسم اربعین، عنوان کرد: لازم است که از ظرفیت‌های مشارکت مردمی‌برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، استفاده شود. استفاده از ظرفیت درمانی، زائرانی که جزو کادر درمان‌اند و جذب مشارکت‌های مالی از بندهایی است که باید برای برگزاری هرچه بهتر مراسم بدان توجه کرد.

کولیوند در ادامه گفت: باید توجه داشت که هر جا که از مردم کمک گرفتیم موفق بودیم و توفیقاتمان زیاد بوده و هر جا که از مردم کمک نگرفتیم، نتیجه رضایت‎بخشی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: تمام هدف ما در ابتدا، حفظ سلامت زائران و بعد از آن، برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین است.

گفتنی است؛ در این جلسه، بر لزوم توجه به نظارت بر بهداشت موکب‌‎های مستقر در راهپیمایی اربعین و لزوم اطلاع ‏رسانی به موقع تاکید شد.