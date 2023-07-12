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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

رئیس دانشگاه ارومیه:

۴۰ گونه گیاه دارویی در آذربایجان غربی فرآوری شده است

۴۰ گونه گیاه دارویی در آذربایجان غربی فرآوری شده است

ارومیه- رئیس دانشگاه ارومیه گفت: تاکنون ۴۷۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که از بین آنها توانسته‌ایم ۴۰ گونه را فرآوری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیجانپور بعد از ظهر چهارشنبه در دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی اظهار کرد: در استان آذربایجان‌غربی که محور فعالیت مردم بر حوزه کشاورزی است تاکنون ۴۷۰ گونه گیاه دارویی شناسایی شده که از بین آنها توانسته‌ایم ۴۰ گونه را فرآوری کنیم.

وی افزود: گیاه‌شناسان آذربایجان‌غربی درصدد شناخت هر چه بهتر گیاهان بومی و محلی هستند تا ضمن معرفی آنها در سطح کشور و دنیا به سمت فرآوری آنها حرکت کنند.

علیجانپور اظهار کرد: تاکنون ۴۷۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده و این نشان از عزم جدی گیاه‌شناسان و اساتید حوزه گیاهان دارویی است.

وی با اشاره به فرآوری گیاهان دارویی جهت مصرف عمومی گیاهان دارویی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف این حوزه باید پژوهشکده گیاهان دارویی در ارومیه ایجاد شود.

علیجانپور کاشت و پرورش گیاهان دارویی در استان را مطلوب دانست و یادآور شد: سطح زیر کشت هم اکنون ۸۲۵ هکتار است که روز به روز نیز در حال رشد است و از این بین اکثریت کشت بر گونه دارویی گل محمدی و بیدمشک است.

علیجانپور همچنین با اشاره به موانع این کار حرفه‌ای کشاورزی گفت: عدم تعریف مکانیزاسیون، نبود خرید تضمینی و نبود بانک اطلاعاتی داروهای گیاهی از مشکلات عمده در کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی در استان است.

دهمین کنگره گیاهان دارویی به میزبان دانشگاه ارومیه با شرکت اساتید و دانشجویان حوزه گیاهان دارویی از امروز در ارومیه آغاز و تا ۲۲ تیر ماه ادامه دارد.

کد مطلب 5834885

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