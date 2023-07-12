۴۰ گونه گیاه دارویی در آذربایجان غربی فرآوری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیجانپور بعد از ظهر چهارشنبه در دهمین کنگره ملی گیاهان دارویی اظهار کرد: در استان آذربایجان‌غربی که محور فعالیت مردم بر حوزه کشاورزی است تاکنون ۴۷۰ گونه گیاه دارویی شناسایی شده که از بین آنها توانسته‌ایم ۴۰ گونه را فرآوری کنیم.

وی افزود: گیاه‌شناسان آذربایجان‌غربی درصدد شناخت هر چه بهتر گیاهان بومی و محلی هستند تا ضمن معرفی آنها در سطح کشور و دنیا به سمت فرآوری آنها حرکت کنند.

علیجانپور اظهار کرد: تاکنون ۴۷۰ گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده و این نشان از عزم جدی گیاه‌شناسان و اساتید حوزه گیاهان دارویی است.

وی با اشاره به فرآوری گیاهان دارویی جهت مصرف عمومی گیاهان دارویی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف این حوزه باید پژوهشکده گیاهان دارویی در ارومیه ایجاد شود.

علیجانپور کاشت و پرورش گیاهان دارویی در استان را مطلوب دانست و یادآور شد: سطح زیر کشت هم اکنون ۸۲۵ هکتار است که روز به روز نیز در حال رشد است و از این بین اکثریت کشت بر گونه دارویی گل محمدی و بیدمشک است.

علیجانپور همچنین با اشاره به موانع این کار حرفه‌ای کشاورزی گفت: عدم تعریف مکانیزاسیون، نبود خرید تضمینی و نبود بانک اطلاعاتی داروهای گیاهی از مشکلات عمده در کشت و بهره‌برداری از گیاهان دارویی در استان است.

دهمین کنگره گیاهان دارویی به میزبان دانشگاه ارومیه با شرکت اساتید و دانشجویان حوزه گیاهان دارویی از امروز در ارومیه آغاز و تا ۲۲ تیر ماه ادامه دارد.