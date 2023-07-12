اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای محرومیت زدایی بخش مرکزی میلاجرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه ظهر چهارشنبه در حاشیه آئین تحول منزل مسکونی در میلاجرد شهرستان کمیجان اظهار داشت: ستاد راهبری حرکت‌های محرومیت زدایی در راستای رفع فقر و محرومیت در مناطق مختلف استان راه اندازی شده و همه توان دستگاه‌ها در این راستا پای کار آمده است.

استاندار مرکزی افزود: پیشرفت همه جانبه و تحقق عدالت از رویکردهای دیگر ستاد راهبری و هدایت حرکت‌های محرومیت زدایی است و در این ستاد به دنبال ایجاد هماهنگی، وفاق، همدلی و مشارکت همه جانبه برای تحقق اهداف هستیم و خوشبختانه در خدمت به محرومین و مناطق محروم در استان مرکزی همه هم کلام و همراه شده اند.

وی با اشاره به حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهرستان کمیجان گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای محرومیت زدایی بخش مرکزی میلاجرد در شهرستان کمیجان اختصاص یافت و این اعتبار بر اساس اولویت با تشخیص بنیاد مستضعفان و مسئولین محلی در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود.

مخلص الائمه افزود: در چارچوب فعالیت بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان نقاطی برای محرومیت زدایی انتخاب شد که سال ۹۹ در استان مرکزی بخش میلاجرد انتخاب شد.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده درخواست شد تا علاوه بر میلاجرد، بخش مرکزی هم برای اجرای محرومیت زدایی ملحق شود که عملاً این درخواست سال گذشته عملیاتی شد.