موتورسیکلت دزد تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد گودرزی رئیس پلیس پیشگیری تهران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری ۱۶۹ مشیریه در محدوده خیابان اسکندرلو تهران در حال گشت‌زنی بودند که به یک دستگاه موتورسیکلت با راکب و فاقد پلاک مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان می‌داد، موتورسیکلت چندی قبل به سرقت رفته و راکب آن سارق حرفه‌ای است که همین سرنخ کافی بود تا دستور ایست وسیله نقلیه مذکور صادر شود که متهمان به محض رؤیت مأموران بدون توجه به دستور ایست به طرز خطرناکی متواری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: مأموران با ایجاد طرح مهار وسیله نقلیه مذکور را متوقف کردند و موفق به دستگیری راکب موتورسیکلت شدند. متهم ۲۳ ساله که از اتباع کشور همسایه بود ضمن اقرار به سرقت موتورسیکلت با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.