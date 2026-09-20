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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

اجتماع ۲۰۴ مردم مشهدالرضا(ع) برای دفاع از وطن

اجتماع ۲۰۴ مردم مشهدالرضا(ع) برای دفاع از وطن

مشهد- مردم مشهد شامگاه یکشنبه و در دویست‌وچهارمین اجتماع حماسی خود در خیابان ها و میدان های اصلی شهر حضور یافتند.

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کد مطلب 6953180

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