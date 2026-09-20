https://mehrnews.com/x3d6XF ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6953180 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ اجتماع ۲۰۴ مردم مشهدالرضا(ع) برای دفاع از وطن مشهد- مردم مشهد شامگاه یکشنبه و در دویستوچهارمین اجتماع حماسی خود در خیابان ها و میدان های اصلی شهر حضور یافتند. دریافت 19 MB کد مطلب 6953180 کپی شد مطالب مرتبط انقلاب اسلامی ایران الگوی مقاومت مردم یمن است چراغ خیابان های مشهد با حضور مردم در شب ۲۰۵ همچنان روشن است علم الهدی: مقاومت مردم بزرگترین میدان جهاد در برابر دشمن است رژه موتورسواران بسیجی در تجمعات شبانه مشهد پرچم مردم چناران در شب ۲۰۳ همچنان بااقتدار بالاست نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت در شهرستان مرزی تربت جام برچسبها مشهد بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید
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