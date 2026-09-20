انقلاب اسلامی ایران الگوی مقاومت مردم یمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد قوی شامگاه یکشنبه در تجمعات شبانه منطقه طبرسی، با تشریح ابعاد و توانمندیهای جبهه یمن در ساختار محور مقاومت اظهار کرد: طبق خطمشی و راهبردی که شهدای گرانقدر ما پیگیری میکردند، جبهه مقاومت یک خط واحد در برابر جبهه استکبار به شمار میرود. هدف اصلی این جبهه، تغییر نظم منطقهای شکلگرفته با محوریت آمریکا به نفع ملل و کشورهای منطقه است که در این میان، جبهه یمن نقشی بسیار ویژه، فعال و اثرگذار ایفا میکند.
وی با اشاره به سیر رشد توانمندیهای جنبش انصارالله و دولت نجات ملی یمن افزود: مردم و جریان مقاومت یمن با رهبری سید عبدالملک الحوثی از زمان انقلاب یمن و در طول سالهای جنگ و تجاوز رژیم سعودی، از مشکلات بسیار سختی عبور کردهاند. آنان جنایتها، سختیها و قحطیهای فراوانی را متحمل شدند اما هیچگاه کوتاه نیامدند و توانستند قدرت نظامی و بازدارندگی خود را بهطور فوقالعادهای ارتقا دهند.
قوی، وفاداری و روحیه همیاری مردم یمن را نقطهای درخشان در محور مقاومت دانست و تصریح کرد: یمنیها نشان دادهاند که فقط برای جبهه خود نمیجنگند؛ هر زمان که سایر بخشهای جبهه مقاومت مانند غزه، حماس و لبنان نیاز به حمایت داشتهاند، بلافاصله وارد میدان شدهاند. در شرایط کنونی نیز موضعگیری و اقدام شجاعانه آنها در مسدود کردن تنگه بابالمندب، مانع از دور زدن آسانِ تنگه هرمز توسط دشمن شده و کمک بزرگی به برادران خود در ایران کرده است؛ رفتاری که ریشه در فرهنگ مقاومت و اسلام باورمند آنان در برابر اسلام آمریکایی دارد.
این فعال فرهنگی اجتماعی با تأکید بر اینکه الگوی یمن، بازتولید الگوی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره پیشتاز عرصه جهاد و مقاومت بودهاند و حضور مستمر مردم در صحنهها، الگویی برای سایر ملل شده است. در یمن نیز جنبش انصارالله با تکیه بر حضور مردمی و با اعتماد به وعدههای الهی مسیر را پیش میبرد.
وی درس مهم الگوی یمن برای فعالان، تحلیلگران و مسئولان سیاسی را پرهیز از خطای محاسباتی عنوان کرد و گفت: اگر مسئولان به استقامت و ظرفیتهای درونی مردم باور داشته باشند، دچار خطای محاسباتی نخواهند شد. یمن با وجود عدم برخورداری از تجهیزات و منابع مالی برابر با طرف مقابل، ثابت کرد که تکیه بر نصرت الهی و اراده مردمی میتواند معادلات را تغییر دهد و دستاوردهای بزرگی همچون تسلط بر تنگه بابالمندب و سواحل غربی را به ارمغان آورد.
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