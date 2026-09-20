ضرورت ثبت و مستندسازی تاریخ آذربایجان برای آیندگان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر یکشنبه در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمالغرب کشور، با اشاره به اهمیت اسناد تاریخی در شناخت گذشته و برنامهریزی برای آینده اظهار کرد: ثبت و نگهداری اسناد ملی زمینه لازم برای انجام پژوهشهای علمی و مطالعات کاربردی در آینده را فراهم میکند.
وی افزود: تا زمانی که یک موضوع یا ادعا مستند نشده باشد، نمیتوان آن را به عنوان روایتی معتبر از تاریخ تلقی کرد و بسیاری از مطالب نیز در گذر زمان ممکن است به فراموشی سپرده شوند؛ از این رو مستندسازی و ثبت اسناد اهمیت ویژهای دارد.
استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت حفظ اسناد بدون دخل و تصرف و با رعایت امانتداری ادامه داد: اسناد تاریخی باید همانگونه که هستند حفظ شوند تا امکان انتقال دقیق و قابل استناد تاریخ به نسلهای آینده فراهم باشد.
سرمست همچنین تاریخنگاران را در کنار اسناد، از عناصر مهم در ثبت و انتقال میراث تاریخی دانست و گفت: افرادی که در حوزه تاریخنگاری فعالیت میکنند، نقش مهمی در روایت و حفظ تاریخ دارند و این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آذربایجان منطقهای تاریخساز است، خاطرنشان کرد: این منطقه در تحولات مختلف تاریخی کشور نقش داشته و بخش قابل توجهی از این ظرفیت تاریخی باید به صورت دقیق، مستند و علمی ثبت و حفظ شود.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به ضرورت توجه مدیریت استان به اسناد تاریخی اظهار کرد: اگرچه برخی مسائل و مطالبات نیازمند رسیدگی فوری هستند، اما اسناد ملی نیز از اهمیت ویژهای برخوردارند و باید در سیاستگذاریها و مطالعات مرتبط با استان مورد توجه قرار گیرند.
سرمست بر تدوین تاریخ شفاهی و گسترش همکاریهای علمی و پژوهشی با دانشگاهها نیز تأکید کرد و افزود: مستندسازی اسناد ملی، تدوین تاریخ شفاهی و تعامل با مراکز علمی و دانشگاهی باید به صورت همزمان دنبال شود.
وی تصریح کرد: صرف ثبت و نگهداری اسناد کافی نیست، بلکه باید زمینه دسترسی و استفاده از این منابع برای پژوهشهای علمی، مطالعات کاربردی و شناخت دقیقتر ظرفیتها و مسائل آذربایجانشرقی نیز فراهم شود.
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