به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد گودرزی مقدم شامگاه یکشنبه در آیین بزرگداشت شعر و ادب فارسی با تأکید بر ضرورت انتقال صادقانه و هنرمندانه فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده اظهار کرد: رسالت کنونی ما انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌هایی است که دوران دفاع را لمس نکرده‌اند، هنرمندان باید با هنری که در اختیار دارند، این شکاف زمانی را با روایتی دقیق و ملموس پر کنند.

وی تاکید کرد: انتظار است هنرمندان و شاعران با بهره‌گیری از سلاح هنر، تک‌روایت‌های ناب جانبازان، همسران صبور رزمندگان و پشتیبانان گمنامِ دوران دفاع را به آثاری ماندگار و کتاب‌هایی برای نسل جوان تبدیل کنند و جهاد تبیین را در این عرصه به سرانجام برسانند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی با تأکید بر اینکه نگاه به جهاد باید از مرزهای میدان رزم فراتر رود، تصریح کرد: بسیاری از افراد، ایثار را تنها در میدان نبرد جستجو می‌کنند، اما ما شهدای زنده‌ای داریم که بیش از ۴۰ سال است در بستر بیماری هستند و همسرانی که در این چهار دهه، با صبوری زینبی، فی‌سبیل‌الله از این جانبازان قطع‌نخاع مراقبت می‌کنند، ارزش این مجاهدت خاموش و ایثار مداوم، کمتر از شهادت در میدان رزم نیست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی به نقشِ حیاتی پشتیبانان گمنام در دوران دفاع اشاره کرد و افزود: در ایام نبرد، بسیاری از حماسه‌سازان اصلی در دید دوربین‌ها نبودند، رزمندگانی که در خطوط مقدم، زیر آتش سنگین دشمن با لودر، گریدر و بولدوزر راه را برای شلیک‌های دقیق باز می‌کردند؛ آن‌ها که پای لانچرها کار می‌کردند و با وجود خطرِ مضاعف، همواره در صف نخست ایثار بودند که شایسته است در آثار ادبی و هنری ما دیده شوند.

گودرزی‌ مقدم گفت: بسیاری از دلاورمردان هنگام اعزام، هیچ اطلاعی از وضعیت خانواده خود نداشتند و بدون موبایل و بدون امکان تماس، با ماشین‌های خطی به منطقه می‌رفتند و هفته‌ها از فرزندان خردسال خود بی‌خبر بودند؛ این‌ها بخشی از ناگفته‌های جنگ است که باید به زبان هنر ترجمه شود.

وی گفت: ما بانک سوژه، روایت‌های دقیق شهدا، آزادگان و جانبازان را در اختیار داریم و آماده‌ایم این تک‌روایت‌ها را به دست توانای هنرمندان بسپاریم.

گودرزی‌ مقدم گفت: امید است هنرمندان با قلم و شعر خود، این واقعیت‌ها را به کتاب‌هایی تبدیل کنند که برای نوجوانان و جوانان امروز، ملموس و الهام‌بخش باشد این رسالت مشترک ما برای پاسداری از این جغرافیای زرخیز است.