به گزارش خبرنگار مهر، طی ساعات اخیر اخباری مبنی بر لغو تمام پروازهای هوایی میان فرودگاههای عراق و ایران از روز سهشنبه در فضای مجازی منتشر شده است.
در همین راستا، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب این خبر اظهار کرد: تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی دولت عراق، وزارت حملونقل یا مراجع هوانوردی این کشور درباره توقف کامل پروازهای میان ایران و عراق منتشر نشده است.
وی تاکید کرد: ادعای لغو تمامی پروازهای میان عراق به ایران و بالعکس فاقد تأیید رسمی است و این خبر تکذیب میشود.
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