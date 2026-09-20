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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

شایعه خبر لغو تمام پروازهای ایران و عراق از روز سه‌شنبه تکذیب شد

شایعه خبر لغو تمام پروازهای ایران و عراق از روز سه‌شنبه تکذیب شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب خبر لغو پروازهای ایران و عراق از روز سه‌شنبه گفت: ادعای لغو تمامی پروازهای میان عراق به ایران و بالعکس فاقد تأیید رسمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ساعات اخیر اخباری مبنی بر لغو تمام پروازهای هوایی میان فرودگاه‌های عراق و ایران از روز سه‌شنبه در فضای مجازی منتشر شده است.

در همین راستا، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب این خبر اظهار کرد: تاکنون هیچ اعلام رسمی از سوی دولت عراق، وزارت حمل‌ونقل یا مراجع هوانوردی این کشور درباره توقف کامل پروازهای میان ایران و عراق منتشر نشده است.

وی تاکید کرد: ادعای لغو تمامی پروازهای میان عراق به ایران و بالعکس فاقد تأیید رسمی است و این خبر تکذیب می‌شود.

کد مطلب 6953176
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خوب امروز چی میگن؟! لغو شد تمام!

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