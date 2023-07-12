به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار کرد: با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات شبانه‌روزی کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی فعالیت ۲ مالخر تلفن‌همراه در جنوب تهران کشف شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارآگاهان نشان می‌داد، ۲ مرد جوان تلفن‌های مسروقه را از سارقان خریداری کرده و اموال مردم را در مخفیگاه خود نگهداری می‌کنند.بنابرحساسیت موضوع، کارآگاهان در نخستین‌گام با بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی، ابتدا هویت متهمان را شناسایی کردند و متوجه شدند آنها سابقه‌دار هستند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: کارآگاهان در گام بعدی با روش‌های علمی و اقدامات کارآگاهی مخفیگاه متهمان را در جنوب تهران شناسایی کردند. و با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه متهمان شدند و آنها را طی یک عملیات منسجم دستگیر و برای تحقیقات به اداره هجدهم پلیس آگاهی منتقل کردند.

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان اینکه متهمان به جرم مالخری اعتراف کردند، ادامه داد: کارآگاهان در بررسی از مخفیگاه موردنظر ۳۰ دستگاه تلفن همراه، لپ‌تاپ، لوازم جانبی موبایل و مقداری پول نقد کشف کردند. و با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان اداره هجدهم قرار گرفتند.

به گفته این مقام انتظامی تا کنون تعدادی از مال باختگان شناسایی و اموال کشف شده در اختیار مالکان اصلی آن قرار گرفتند.