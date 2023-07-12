اجرای ماموریت های بسیج بر اساس قرارگاه های تخصصی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولین قرارگاههای تخصصی ناحیه تفرش اظهار داشت: حضرت امام (ره) با تشکیل بسیج علاوه بر اینکه آینده انقلاب اسلامی را بیمه کرد موجب مردمی سازی پیشرفت کشور شد و در واقع بسیج محصول درخشش نور و محبت الهی در اندیشه و نگاه امام خمینی (ره) است.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: بسیج با کارآمدی و توانمندی که در طول این سالها داشته نشان داده مسیر اقتدار و پیشرفت کشور را با قوت ادامه میدهد و بسیج در گام دوم انقلاب به سمت تحقق ایران قوی حرکت میکند.
وی تأکید کرد: تحقق بیانات امامین انقلاب اسلامی راهبرد بسیج در فعالیتها است و رسالت مهم بسیج حاکم کردن ارزشهای اسلامی در همه بخشهای مختلف جامعه است و بسیج زمینه ساز تمدن اسلامی است.
سردار کریمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رویکردهای جدید بسیج قرارگاهی عمل کردن است، گفت: قرارگاهی عمل کردن قطعاً برکات زیادی خواهد داشت و در سالجاری بسیج مأموریتهای مهم خود را در قالب قرارگاههای تخصصی انجام میدهد.
وی افزود: استفاده از ظرفیتها و توانمندیها، پای کارآوردن استعدادها و خلاقیتها، جلوگیری از موازی کاری، هم افزایی، همدلی و تعامل از برکات قرارگاهی عمل کردن است و بسیج در این راستا حرکت میکند.
فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تأکید کرد: بسیج به معنای واقعی متکی به نصرت و عنایات خدا، ولایتمدار و مردم باور است و برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری و خدمت صادقانه به مردم صادقانه و مجاهدانه گام برمی دارد.
بسیج سند زنده موفقیتهای ملت ایران در عرصههای مختلف است
وی با بیان اینکه بسیج سند زنده موفقیتهای ملت ایران در عرصههای مختلف است، گفت: کارنامه بسیج مملو از حماسه آفرینی و افتخارات بزرگ است و این مکتب نجات بخش امروز به نمایشگاهی از ظرفیتهای عظیم ملت ایران و خصوصاً جوانان تبدیل شده است.
سردار کریمی خاطر نشان کرد: انتقال تجربیات بسیج در بخشهای مختلف یکی از ضرورتهای مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و بسیجیان باید در این مسئله اهتمام داشته باشند.
نظر شما