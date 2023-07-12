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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۸

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی خبر داد؛

اجرای ماموریت های بسیج بر اساس قرارگاه های تخصصی

اجرای ماموریت های بسیج بر اساس قرارگاه های تخصصی

تفرش- فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: قرارگاهی عمل کردن قطعا برکات زیادی خواهد داشت و در سالجاری بسیج ماموریت های مهم خود را در قالب قرارگاه های تخصصی انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولین قرارگاه‌های تخصصی ناحیه تفرش اظهار داشت: حضرت امام (ره) با تشکیل بسیج علاوه بر اینکه آینده انقلاب اسلامی را بیمه کرد موجب مردمی سازی پیشرفت کشور شد و در واقع بسیج محصول درخشش نور و محبت الهی در اندیشه و نگاه امام خمینی (ره) است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: بسیج با کارآمدی و توانمندی که در طول این سال‌ها داشته نشان داده مسیر اقتدار و پیشرفت کشور را با قوت ادامه می‌دهد و بسیج در گام دوم انقلاب به سمت تحقق ایران قوی حرکت می‌کند.

وی تأکید کرد: تحقق بیانات امامین انقلاب اسلامی راهبرد بسیج در فعالیت‌ها است و رسالت مهم بسیج حاکم کردن ارزش‌های اسلامی در همه بخش‌های مختلف جامعه است و بسیج زمینه ساز تمدن اسلامی است.

سردار کریمی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رویکردهای جدید بسیج قرارگاهی عمل کردن است، گفت: قرارگاهی عمل کردن قطعاً برکات زیادی خواهد داشت و در سالجاری بسیج مأموریت‌های مهم خود را در قالب قرارگاه‌های تخصصی انجام می‌دهد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، پای کارآوردن استعدادها و خلاقیت‌ها، جلوگیری از موازی کاری، هم افزایی، همدلی و تعامل از برکات قرارگاهی عمل کردن است و بسیج در این راستا حرکت می‌کند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی تأکید کرد: بسیج به معنای واقعی متکی به نصرت و عنایات خدا، ولایتمدار و مردم باور است و برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری و خدمت صادقانه به مردم صادقانه و مجاهدانه گام برمی دارد.

اجرای ماموریت های بسیج بر اساس قرارگاه های تخصصی

بسیج سند زنده موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف است

وی با بیان اینکه بسیج سند زنده موفقیت‌های ملت ایران در عرصه‌های مختلف است، گفت: کارنامه بسیج مملو از حماسه آفرینی و افتخارات بزرگ است و این مکتب نجات بخش امروز به نمایشگاهی از ظرفیت‌های عظیم ملت ایران و خصوصاً جوانان تبدیل شده است.

سردار کریمی خاطر نشان کرد: انتقال تجربیات بسیج در بخش‌های مختلف یکی از ضرورت‌های مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد و بسیجیان باید در این مسئله اهتمام داشته باشند.

کد مطلب 5835017

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