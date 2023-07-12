مهری پس از مذاکره با خطیر راهی تمرین استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، سعید مهری هافبک میانی تیم فوتبال استقلال امروز با حضور در محل باشگاه استقلال، با دکتر علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال جلسهای را پیرامون سو تفاهمات ایجاد شده، برگزار کرد و پس از این جلسه راهی کمپ مرحوم حجازی شد تا با جواد نکونام سرمربی استقلال جلسهای را برگزار کند.
سعید مهری در گفتوگو با رسانه باشگاه استقلال، در خصوص این جلسه گفت: خوشبختانه جلسه خوبی را با آقای خطیر برگزار کردم و درباره ابهامات و سوتفاهمهای ایجاد شده با یکدیگر صحبت کردیم. او دلسوزانه به دنبال حل مشکلات است و امیدوارم بتواند در این شرایط مثمر ثمر باشد.
نظر شما