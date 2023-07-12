پاکسازی نمادهای غربی از تابلوهای شهری کرج اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سعیدی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر توجه شوراهای اسلامی در راستای ایرانی، اسلامی کردن سیما و منظر شهری و ترویج زبان معیار در ادبیات گفتاری و نوشتاری جامعه، اظهار داشت: بر همین اساس انتظار می‌رود که شوراهای اسلامی استفاده از ظرفیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در سطوح مختلف مدیریت شهری در اولویت قرار دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی شوراها در نقش پیشران حکمرانی اسلامی می‌بایست پیشگامان پاسداست زبان فاخر و هویت فرهنگی کشور باشند.

سعیدی خاطر نشان کرد: به همین منظور حفظ ارتباط دو سویه و بهره مندی مطلوب از محتواهای تولیدی و محصولات فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضرورتی انکار ناپذیر است که استفاده از آن بستر ساز توسعه فرهنگی و بسط و صیانت زبان و ادب فارسی بعنوان دومین زبان جهان اسلام خواهد شد.