جای حضور یک تیم لیگ برتری از همدان در فوتبال خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج عصر امروز در مجمع عمومی هیئت فوتبال استان همدان با بیان فوتبال همدان در عرصههای مختلف عملکرد خوبی داشته است، اظهار کرد: داوری همدان از گذشته تا به امروز از برترینها کشور بوده است.
وی افزود: برادران حیدری و بهاره سیفی داوران شاخص و بینالمللی کشور هستند که امروز حساسترین دیدارهای فوتبال کشور توسط این داوران همدانی سوت زده میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به حضور بازیکنان همدانی در تیمهای ملی گفت: فوتبال همدان سهم بسیار خوبی در تیمهای ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی دارد که نشان از ظرفیت بالای این استان دارد.
تاج خاطرنشان کرد: با تمام عملکرد موجود اما جای یک تیم لیگ برتری در فوتبال همدان خالی است.
رئیس هیئت فوتبال استان همدان نیز در این مجمع با اشاره به مشکلات اقتصادی سطح استان همدان اظهار کرد: اگر فوتبال استانهایی نظیر خوزستان، اصفهان و کرمان پیشتاز است به دلیل حضور کارخانههای بزرگ در این استانها است.
عباس صوفی افزود: ما در همدان کارخانه و بخش صنعتی بزرگی نداریم که باشگاههای ما را حمایت کنند اما با تمام این تنگناهای مالی ما ۵۰۰ مسابقه رسمی و یک هزار مسابقه نیز در سطح استان برگزار کردهایم.
وی با اشاره به برگزاری دورههای مربیگری و داوری بیان کرد: سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ فوتبال همدان دوره مربیگری A آسیا را برگزار کردیم.
رئیس هیئت فوتبال استان همدان عنوان کرد: ما این آمادگی را داریم با حضور اسپانسرها در لیگ برتر هم تیمداری کنیم.
نظر شما