همه مردم در تحقق حجاب اسلامی در جامعه مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده فتحیان عصر چهارشنبه در آئین گرامیداشت سالروز عفاف و حجاب که در سالن ورزشی سپاه شهرستان نمین برگزار شد، با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در جامعه اظهار کرد: حجاب حکمی الهی و عاملی مهم و بزرگ برای تقرب الهی و از صفات زنان نمونه و شایسته است که بنا بر آیات قرآن، با رعایت پاکدامنی و دوری از آلودگی‌ها الگوی زنان مسلمان شدند.

وی حیا و عفت را از ملزومات زندگی بانوان مسلمان دانست و تصریح کرد: یک جامعه زمانی طعم واقعی نسلی پاک را خواهد چشید که در آن مصونیت قشر عظیم بانوان از گزند نامحرمان حفظ شود.

مدیر مدرسه علمیه فاطمه‌الزهرا (س) نمین گفت: تحقق مصونیت زنان در جامعه منوط به گسترش فرهنگ اسلامی عفاف و حجاب است که با تلاش بانوان محجبه اسلامی میسر می‌شود و به یقین، با حفظ حجاب و پیشه کردن حیا و عفت، جامعه آرمانی اسلامی که امنیت را به انسان‌ها به ویژه برای قشر زن به ارمغان می‌آورد، شکل خواهد گرفت.

فتحیان افزود: در فرهنگ غرب از زن به عنوان کالایی ارزان و ابزاری برای تجارت که فاقد منزلت و جایگاه ارزشمند است، بهره‌برداری می‌شود اما در دین اسلام از این قشر به عنوان مادری مهربان، همسری فداکار و خواهری دلسوز یاد می‌شود که با عفت و حیای خود تربیت نسل علوی را رقم می‌زنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید عاملی برای تحقق حجاب در جامعه اسلامی باشند و نباید مسئله عفاف و حجاب با بی‌توجهی به اصل ارزشمند آنکه یادگار بانوی مکرم اسلام است، دستاویزی برای پیشبرد مقاصد برخی افراد شود چرا که حجاب وسیله‌ای مقدس و زینت‌بخش برای حفظ و کرامت جایگاه ارزشمند زنان است.

مدیر مدرسه علمیه فاطمه‌الزهرا (س) نمین حجاب و عفاف را لباسی برای بندگی خدا قلمداد کرد و ادامه داد: این گوهر گرانبها برای تجلی مظهر انوار الهی است که نباید با تبعیت از فرهنگ بی‌اساس و بیگانه غرب مورد بی‌مهری و بی‌توجهی واقع شود.