به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه در پنجاه و سومین نشست عادی خود با صدور قطعنامه‌ ای در ژنو حملات و هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در قالب «توهین علیه مقدسات دینی» را محکوم کرد.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۸ رأی موافق از مجموع ۴۷ عضو، این اقدام را محکوم کرد.

این نشست بنا به دعوت سازمان همکاری اسلامی به انجام رسید.

در این رای گیری ۱۲ کشور به این قطعنامه رأی منفی و ۷ کشور رأی ممتنع دادند.

بلژیک، کاستاریکا، چکیا، فنلاند، فرانسه، آلمان، لیتوانی، لوگزامبورگ، مونته نگرو، رومانی، انگلیس و آمریکا رأی منفی دادند.

آرژانتین، بنگلادش، بولیوی، کامرون، چین، ساحل عاج، کوبا، اریتره، گابون، گامبیا، هند، قزاقستان، ملاوی، مالدیو، مالزی، مراکش، پاکستان، قطر، سنگال، سومالی، آفریقای جنوبی، سودان، اوکراین، امارات متحده عربی، ازبکستان و ویتنام از رأی مثبت در این باره استفاده کردند.

پاراگوئه، نپال، مکزیک، هندوراس، گرجستان، شیلی و بنین به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست سران کشورهای عضو ناتو در پایتخت لیتوانی در این باره گفت: حمله به مقدسات انسان‌ها، آزادی اندیشه نیست؛ بربریت، بدَویت و نوعی اقدام تروریستی است. کشورهایی که امروز به این لایحه رأی منفی دادند باید در درک خود از آزادی و حقوق بشر بازنگری کنند.

دولت سوئد یکشنبه هفته پیش در اقدامی دیرهنگام، هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در این کشور را محکوم و آن را «اسلام هراسانه» توصیف کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه سوئد در این خصوص آمده بود: دولت سوئد کاملاً درک می‌کند که اقدامات اسلام هراسانه ای که توسط افرادی در تظاهرات در سوئد انجام می‌ شود می‌ تواند برای مسلمانان توهین‌ آمیز باشد. ما اینگونه اقدامات که به هیچ وجه بیانگر دیدگاه‌های دولت سوئد نیست را به شدت محکوم می‌کنیم. سوزاندن قرآن یا هر متن مقدس دیگری، اقدامی توهین آمیز، بی احترامی و اقدام تحریک آمیز آشکاری به شمار می‌آید. ابراز نژادپرستی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مرتبط با آن در سوئد یا اروپا جایی ندارد!

در هین رابطه، «احمد بن حمد الخلیلی» مفتی عمان از مسلمانان جهان خواست به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد واکنش نشان دهند.

وی در ادامه افزود: مسلمانان شرق و غرب عالم باید با این جنایت آنطور که شایسته آن است برخورد کنند. کمترین کاری که از دست مسلمانان در برابر این جنایت بزرگ برمی آید تحریم تمام و کمال کالاهای سوئدی است.

سازمان همکاری اسلامی خواستار اتخاذ تدابیر جمعی علیه تکرار هتاکی به قرآن شده است.

سازمان همکاری اسلامی هم تصریح کرد که هتاکی به قرآن و پیامبر در چارچوب حوادث اسلام هراسی عادی نیست.

این سازمان بر ضرورت اجرای قانون بین المللی منع تنفرپراکنی دینی تاکید کرد.

لازم به ذکر است که سلوان مومیکا مهاجر عراقی ۳۷ ساله، نسخه‌ای از قرآن کریم را به آتش کشید و صفحات آن را پاره کرد. این اقدام هتاکانه موجی از اعتراضات در بسیاری از کشورهای اسلامی را به دنبال داشت.

«ایوان فائق جابرو» وزیر مهاجرت عراق با حضور در کلیسای «سیده النجاة» در بغداد حادثه آتش زدن قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کرد. وزیر مهاجرت عراق از برنامه‌ریزی بغداد برای رایزنی با دولت سوئد برای بازگرداندن عامل آتش زدن قرآن کریم و درخواست ضمانت برای عدم وقوع مجدد چنین حوادثی در آن کشور خبر داد.