به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سجادی فر عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه برنامه‌های متنوعی را در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌کند.

وی بیان کرد: تبلیغات محیطی، فضاسازی با پخش کلیپ حجاب در لابی برج بندر، ارسال پیامک و کلیپ عفاف و حجاب در اتوماسیون و گروه‌های مجازی و همچنین برگزاری ایستگاه عفاف و حجاب با پخش بسته فرهنگی شامل (مقنعه، ساق دست و بروشور) از جمله برنامه‌های هفته عفاف و حجاب در اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر است.

سجادی فر ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده و ترویج عفاف و حجاب در سالن، مسابقه ورزشی در رشته‌های دارت و طناب کشی در نمازخانه برج بندر و مسابقه نقاشی برای دختران کارکنان در رده سنی زیر ۱۲ سال با موضوع «نوای فرشته‌ها» از جمله برنامه‌هایی است که با هدف گرامیداشت هفته عفاف و حجاب تدارک دیده شده است.

وی گفت: در این هفته همچنین مسابقه کتابخوانی با عنوان «سرّ پوشش» ویژه بانوان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به اجرایی خواهد شد.

سجادی فر تصریح کرد: انتظار می‌رود با برگزاری برنامه‌های پیش بینی شده شاهد ترویج روزافزون فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از تأکیدات مهم اهل بیت عصمت و طهارت باشیم.