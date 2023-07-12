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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵

فرمانده یگان حفاظت جهاد کشاورزی بوشهر:

۴۳۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان بوشهر شناسایی شد

۴۳۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان بوشهر شناسایی شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت جهاد کشاورزی استان بوشهر از شناسایی ۴۳۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دانشمند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۳۷ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت ۵۱۱ هزار و ۲۷۲ مترمربع توسط واحدهای گشت استان شناسایی شدند که در راستای قانون منجر به صدور اخطار توقف عملیات شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد ساخت و ساز غیرمجاز مربوط به شهرستان تنگستان با ۲۷۳ مورد به مساحت ۴۳۰ هزار و ۸۹۹ مترمربع است.

وی افزود: پی کنی، پی ریزی، دیوارکشی و فنس به تعداد ۴۰۰ مورد بیشترین موارد مصادیق تغییر کاربری‌های غیرمجاز بوده است.

فرمانده یگان حفاظت استان بوشهر گفت: تاکنون ۵۰ خبر دریافتی مورد بررسی و تعیین تکلیف شده است و با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد شد.

کد مطلب 5835202

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