۴۳۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دانشمند عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۳۷ مورد ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت ۵۱۱ هزار و ۲۷۲ مترمربع توسط واحدهای گشت استان شناسایی شدند که در راستای قانون منجر به صدور اخطار توقف عملیات شد.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد ساخت و ساز غیرمجاز مربوط به شهرستان تنگستان با ۲۷۳ مورد به مساحت ۴۳۰ هزار و ۸۹۹ مترمربع است.

وی افزود: پی کنی، پی ریزی، دیوارکشی و فنس به تعداد ۴۰۰ مورد بیشترین موارد مصادیق تغییر کاربری‌های غیرمجاز بوده است.

فرمانده یگان حفاظت استان بوشهر گفت: تاکنون ۵۰ خبر دریافتی مورد بررسی و تعیین تکلیف شده است و با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد شد.