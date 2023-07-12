به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی قاسمی عصر چهارشنبه در دومین پویش استانی پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی، اظهار داشت: پلیس فتا بوشهر با همکاری رسانه‌های استانی به‌صورت مستمر با تحلیل وضعیت جرایم سایبری، بسترهای آسیب‌پذیری کاربران و حتی در زمان بروز یک شیوه مجرمانه نوظهور اینترنتی، با هدف ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از افزایش شکل‌گیری این جرایم، به‌صورت متمرکز و هدفمند اقدام به تولید محتواهای هشداری آموزشی و در برخی موارد در قالب اجرای پویش سایبری می‌کند.

وی از تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی در استان خبر داد و افزود: با بررسی وضعیت آماری پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا بوشهر پیرو شکایت شهروندان در سه ماه نخست امسال باز هم متأسفانه مشاهده می‌شود که درصد بالایی از این پرونده‌ها مرتبط با جرایم حوزه مالی و اقتصادی نظیر کلاهبرداری و برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی است.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر ادامه داد: با وجود همه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، به علت سهل‌انگاری کاربران و عدم توجه این افراد به هشدارهای آموزشی پلیس فتا، چند شگرد قدیمی مجرمین سایبری، همچنان قربانی می‌گیرد.

قاسمی یکی از لینک‌های جعلی کلاهبرداران را جاماندگان از سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: برخی شهروندان بوشهری فریب لینک‌های جعلی تحت عنوان سامانه قضائی ثنا یا جاماندگان سهام عدالت می‌خورند و بر روی این لینک‌ها کلیک یا وارد درگاه‌های جعلی می‌شوند.

وی اضافه کرد: در مواردی هم با اطلاع از تبلیغات دروغین آگهی‌های فروش در سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار، مبالغی را به‌عنوان پیش پرداخت و یا در تماس کلاهبرداران با آنها و شنیدن وعده‌های فریبکارانه آنها، مشخصات محرمانه حساب‌های بانکی خود را در اختیار طرف مقابل قرار داده و تمام یا بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر پیشگیری از شکل‌گیری جرم کلاهبرداری اینترنتی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در کنار اقدامات تخصصی پلیس فتا با همکاری دادگستری بوشهر در محور شناسایی و دستگیری کلاهبرداران سایبری، برای پیشگیری از شکل‌گیری جرم کلاهبرداری اینترنتی و با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، صداوسیما، اداره کل صمت، امور مالیاتی، آموزش و پرورش و معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان بوشهر، دومین پویش استانی پیشگیری از وقوع کلاهبرداری اینترنتی آغاز شده و تا ۲۵ تیرماه ادامه دارد.

قاسمی اضافه کرد: امیدواریم همچون گذشته با مشارکت فعالانه رسانه‌های استانی در پوشش اقدامات هشداری آموزشی این پویش و توجه مردم استان به توصیه‌های ارائه شده، شاهد کاهش آسیب‌پذیری کاربران در فضای مجازی بویژه حوزه مالی و اقتصادی باشیم.

وی با اشاره به اینکه در آستانه ماه محرم یکی از روش‌های کلاهبرداری وعده کمک به بنگاه‌های خیریه برای سرمایه‌گذاری دانست و بیان کرد: با توجه به نزدیکی ایام محرم و عزاداری سالار شهیدان، مجرمان سایبری با سوء‌استفاده از عقاید مذهبی شیعیان با ارائه توکن‌های بی ارزش برای سرمایه‌گذاری و با وعده کمک به بنگاه‌های خیریه از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.