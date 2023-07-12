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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۳

مدیرکل گمرک بوشهر خبر داد؛

صادرات ۳۷۱ هزار تن کالا و صنایع معدنی از گمرکات استان بوشهر

صادرات ۳۷۱ هزار تن کالا و صنایع معدنی از گمرکات استان بوشهر

بوشهر- ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: طی سه ماهه امسال ۳۷۱ هزار تن کالا و صنایع معدنی از گمرکات استان بوشهر صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی عصر چهارشنبه در نشست با مدیران شرکت سیمان اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صادرات و واردات است.

وی با اشاره به صادرات ۳۷۱ هزار تن کالا و صنایع معدنی از گمرکات استان طی سه ماهه امسال بیان کرد: این حجم کالا و صنایع معدنی به ارزش ۱۶ میلیون دلار از گمرکات این استان به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: سیمان و کلینکر، زغال سنگ، گچ، شیشه و سنگ ساختمانی، سرامیک و کاشی، پودر سنگ و انواع موزائیک و آجر از جمله بیشترین کالاهای صادراتی بوده است.

به گفته وی، عمده کالاهای صادراتی این استان به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صورت گرفته است.

افزایش صادرات

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر تصریح کرد: طی سال گذشته ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار تن کالا به ارزش ۸۸ میلیون و ۶۲۸ هزار دلار از گمرکات این استان صادر شد که به لحاظ وزنی نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۰ درصدی روبرود بوده است.

سلیمانی ادامه داد: گمرکات استان بوشهر آماده ارائه خدمات بی وقفه و شبانه‌روزی به تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی استان، به ویژه صادرکنندگان است.

ناظر گمرکات استان بوشهر تاکید کرد: تلاش گمرک در کنار سایر سازمان‌های مرتبط، کمک به رونق تولید و تقویت صادرات است.

وی تاکید کرد: با وجود ظرفیت مناسب در گمرکات این استان، زمینه اجرایی شدن سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در حال تحقق است.

کد مطلب 5835214

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