جدایی جذاب پرسپولیس با مهاجم ناکارآمد خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس در روزهای گذشته مذاکرات خوبی بین باشگاه، لئاندرو پریرا و وکیل او انجام شد. باشگاه از ابتدا تلاش کرد گفتگوها را صادقانه پیش ببرد و در این بین رویکرد مثبت و ارزشمند پریرا و نماینده وی به پیشرفت کار کمک زیادی کرد تا در این ارتباط توفیق خوبی برای پرسپولیس به ارمغان بیاید و شاهد جدایی با درگیری‌های حقوقی نباشیم.

توافق دو جانبه برای اقاله قرارداد امروز نهایی شد و ساعتی قبل توافق‌نامه به امضا رسید. بر اساس این توافق‌نامه پریرا از قرارداد سال دوم و حق و حقوق خود مربوط به آن صرف‌نظر کرد و با تعهد باشگاه نسبت به پرداخت مابقی حق و حقوق وی حاصل قرارداد از فصل گذشته، توافق برای اقاله قرارداد به امضای وی رسید. در این توافق همچنین برای پرداخت مطالبات وی، مهلتی تعیین شد.

بر این اساس دو طرف به همکاری خود پایان دادند. نام پریرا اکنون به عنوان یکی از بازیکنان خارجی ثبت است که با پرسپولیس، قهرمانی لیگ، جام حذفی و سوپرجام فوتبال ایران را فتح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جدایی پریرا در حالی شکل گرفت که او برای مدت یک فصل و نیم، یک میلیون و ۱۰۰ هزار دلار دریافت می‌کرد که ۳۶۰ هزار دلار آن مربوط به نیم فصل دوم ۰۲ – ۱۴۰۱ و ۷۴۰ هزار دلار نیز مربوط به فصل ۰۳ – ۱۴۰۲ بود.

پریرا تنها یک گل برای پرسپولیس به ثمر رساند و در اکثر بازی‌های دور برگشت غیبت داشت تا نشان دهد همچنان بازیکنان بنجل برزیلی می‌توانند پیراهن پرسپولیس را بر تن کنند.