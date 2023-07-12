به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت عصر چهارشنبه جلسه رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان با تاکید بر رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی اظهار کرد: روند رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان باید با اهتمام همه جانبه و در کارگروه‌های تخصصی تسریع شود.

وی اظهار داشت: مسئولین و اعضای کارگروه‌های تخصصی باید ضمن برگزاری جلسه، پرونده همکاران ذی‌نفع را بر اساس مستندات موجود در سامانه، به صورت دقیق بررسی کنند تا حق هیچ همکاری تضییع نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز متذکر شد: هرگونه کوتاهی و تعویق در موضوع رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و فعالیت‌ها باید با حساسیت دنبال شود.