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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۰

مدیرکل آموزش و پرورش البرز:

روند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی معلمان البرز تسریع شود

روند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی معلمان البرز تسریع شود

کرج- مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: روند رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان باید با اهتمام همه جانبه و در کارگروه‌های تخصصی تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حجرگشت عصر چهارشنبه جلسه رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان با تاکید بر رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی اظهار کرد: روند رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان باید با اهتمام همه جانبه و در کارگروه‌های تخصصی تسریع شود.

وی اظهار داشت: مسئولین و اعضای کارگروه‌های تخصصی باید ضمن برگزاری جلسه، پرونده همکاران ذی‌نفع را بر اساس مستندات موجود در سامانه، به صورت دقیق بررسی کنند تا حق هیچ همکاری تضییع نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز متذکر شد: هرگونه کوتاهی و تعویق در موضوع رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و فعالیت‌ها باید با حساسیت دنبال شود.

کد مطلب 5835232

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