خرید تضمینی گندم در گلستان ۸۱ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی شامگاه چهارشنبه در نشست نمایندگان مدیران استانی و فعالان اقتصادی با وزیر جهاد کشاورزی، اظهار کرد: خوشبختانه گلستان در حوزه تولید محصولات مختلف دارای رتبه اول تا سوم در کشور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه در استان حدود ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد، افزود: خوشبختانه در بخش خرید تضمینی گندم افزایش داشتیم تا جایی که خرید تضمینی امسال ۸۱ درصد افزایش یافته است.

وی ضمن یادآوری این مطلب که گلستان در بخش کشت قراردادی رتبه اول را در کشور به دست آورده، اضافه کرد: در حوزه واگذاری تصدی گری‌ها نیز، جهاد کشاورزی استان رتبه اول را به دست آورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ضمن اظهار خرسندی از کسب رتبه نخست در جذب تسهیلات مکانیزاسیون، گفت: با توجه به اهمیت به روزرسانی ماشین آلات در حوزه کشاورزی تلاش شده تا در این بخش زارعان با کمبودی مواجه نباشند.

برزعلی اضافه کرد: ایجاد اشتغال در حوزه جهاد کشاورزی بسیار دارای اهمیت است بر این اساس امسال در مقایسه با سال گذشته ۲ هزار نفر افزایش اشتغال داشتیم.

وی با بیان اینکه گلستان در خرداد ماه سال جاری رتبه اول جوجه ریزی را در سطح کشور کسب کرده، افزود: در بخش‌های مختلف با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در سند تحول بخشی توانستیم به رشد دست یابیم که از جمله آن افزایش سطح زیر کشت با روش آبیاری نوین است.

وی ضمن یادآوری این مطلب که ساختار سازمان جهاد کشاورزی به سمت یکپارچه سازی بر اساس هوشمندسازی سیستم پیش می‌رود، افزود: امسال تمام توان علمی استان بر اساس دانش بنیان کردن تولید با مدل سازی از دانشگاه کشاورزی در فصل پاییز اجرا می‌شود.

برزعلی در خاتمه یاد آورشد: به دنبال ایجاد و گسترش زنجیره تولید در بخش کشت و صنعت هستیم که در این راستا امیدواریم با افزایش بهره وری، تولید نیز بیشتر شود.