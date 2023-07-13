۵۰ کوره آجرپزی غیرمجاز در اصفهان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید علی محمد طهماسبی بیرگانی، دبیر ستاد ملی مبارزه با گرد و غبار از کانونهای گردوغبار شرق اصفهان در دشت سجزی اظهار داشت: درخواست ما از مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست بازدید از کانونهای گرد و غبار بود چرا که بر این باوریم بازدید حضوری میتواند در تأمین اعتبارات لازم برای مقابله با این پدیده تأثیرگذار باشد.
وجود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون مستعد خیزش گرد و غبار در اصفهان
وی افزود: در استان اصفهان حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانونهای مستعد خیزش گرد و غبار داریم که این میزان با توجه به خشکسالیهای مستمر روز به روز در حال افزایش است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه در منطقه سجزی که در محدوده کلانشهر اصفهان است، حدود ۲۴۰ هزار هکتار کانون گرد و غبار مستعد داریم که ۳۰ هزار هکتار آن چسبیده به شهر اصفهان است، افزود: این کانونها در وزش باد ۱۰ متر بر ثانیه بلند شده و باعث ورود غبار به شهر اصفهان شده و شرایط را بسیار نامناسب میکند.
تثبیت کانونهای گرد و غبار اصفهان در دستور کار مسئولان ملی و استانی باشد
وی با بیان اینکه تثبیت این کانونهای گرد و غبار باید در دستور کار مسئولان ملی و استانی قرار گیرد، ابراز داشت: امیدواریم با بازدید امروز برای مهار این کانونها اعتبارات لازم پرداخت شود.
لاهیجانزاده با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: در مقابل نیز کارنکرده زیاد است و باید هر چه زودتر برای این امر چارهای اندیشیده شود.
وی در خصوص فعالیت کورههای گچ نیز ادامه داد: این کورهها بر اساس مصوبه سال ۸۸ شورای برنامهریزی باید تعطیل شوند و مجوز آنها تمدید نشود که این اتفاق افتاده و آنچه امروز وجود دارد از گذشته بوده است و مجوز جدیدی صادر نشده، از سویی سند بهسازی کورههای آجر نیز در سال ۹۸ به تصویب شورای برنامهریزی رسیده بود اما اجرایی نشده است.
سندبهسازی کورههای آجرپزی اصفهان به روز رسانی شد
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: ما طی ۶ ماه گذشته سند بهسازی کورههای آجرپزی اصفهان را فعال کردیم و هفته گذشته با حضور نماینده قوه قضائیه جلسهای برای ساماندهی این کورهها داشتیم و نزدیک به ۵۰ کوره آجر غیر مجاز در استان فعالیت دارند که قرار شد از طریق قوه قضائیه برخورد لازم با این مراکز غیرمجاز صورت گیرد.
وی گفت: همچنین کورههای مجاز نیز باید نسبت به استفاده از کورههای تونلی اقدام کنند و نسبت به بهسازی در کمترین زمان ممکن تغییرات لازم را اعمال کنند.
لاهیجان زاده با بیان اینکه برخورد قضائی از حالت پلمب خارج شده است، ادامه داد: در برخورد جدید انشعابات آب، برق و گاز قطع خواهد شد و این بروز رسانی باید تا سال ۱۴۰۴ محقق شود.
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