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۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۹:۵۳

درگفتگو با مهر مطرح شد؛

تعیین تکلیف کوره‌های آجرپزی اصفهان در شورای حفاظت محیط زیست

تعیین تکلیف کوره‌های آجرپزی اصفهان در شورای حفاظت محیط زیست

اصفهان- رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کوره‌های آجرپزی در شعاع شهر اصفهان طبق برنامه‌ زمان بندی شورای حفاظت محیط‌زیست استان تعطیل یا منتقل می‌شوند.

سید امیر سامع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص کوره‌های آجرپزی در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان در سجزی و سین برخوار و کارگاه‌های آلاینده درون شهری، اظهار داشت: شورای حفاظت محیط زیست استان برنامه زمانی برای تعطیلی یا کاهش آلایندگی تمامی این‌ها تعیین کرده است.

وی افزود: سال گذشته بدلیل اینکه شدت آلودگی و مازوت سوزی نیروگاه، هوای اصفهان را برای چندین روز متمادی در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و حتی خطرناک قرار داد تصمیماتی گرفته شد و تعدادی از این کارگاه‌ها و کوره‌های آجر پزی به علت شدت آلایندگی غیر فعال شدند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: به هر حال بهترین راه این است که کوره‌های آجر و کارگاه‌های آلاینده تمهیدات لازم را از حیث مصرف سوخت، فیلتراسیون خروجی‌ها و مصرف بهینه مواد اولیه فراهم کنند و به مقدار نیاز تولید داشته باشند.

سامع ابراز داشت: دلیلی ندارد در شهر اصفهان، خاک و انرژی و آب را مصرف کنیم برای تولید آجر که چندان هم بهره وری اقتصادی یا فناورانه برای کشور ندارد؛ باید تولید آجر به مناطق دیگری منتقل شود.‌

وی افزود: با جا به جایی این کوره‌ها و تمهیداتی که در استان در نظر گرفته شده، تلاش می‌شود آلایندگی‌ها را به حداقل برساند ضمن اینکه سال گذشته تعدادی تعطیل شده و حتماً در جلساتی که هستیم در خصوص سایر کوره‌های آجر پزی نیز پیگیری خواهیم کرد.

بخشی از عوارض آلایندگی استان اصفهان وصول شد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص معوقات ۱۸ ماهه عوارض آلایندگی استان گفت: بهترین شرایط این است که هرگز آلودگی تولید نشود اما اگر هر صنعتی به هر دلیلی تا رسیدن به استانداردهای زیست محیطی، آلودگی‌هایی از جنس آلودگی هوا، خاک، پساب و آب تولید کرد طبق جداول و ضرایبی باید بصورت چند ماه و سالانه عوارض خود را پرداخت کند.

سامع ادامه داد: موضوع عوارض آلایندگی اصفهان درگیر مشکلات آئین نامه‌ای بود و متأسفانه پارسال ارقام بسیار کمی به شهر اصفهان و سایر شهرهای استان پرداخت شد که عدد آن ۲۰- ۳۰ میلیارد تومان بیشتر نشد در حالی که این عدد باید ده‌ها برابر رقم پرداختی باشد ولی امسال با توجه به اینکه اداره کل محیط زیست استان واقعاً فعال بوده و سازوکار آن را فراهم کردند، امید است که وصول عوارض آلایندگی بهتر گذشته انجام شود.

کد مطلب 5853776

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