سید امیر سامع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص کوره‌های آجرپزی در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان در سجزی و سین برخوار و کارگاه‌های آلاینده درون شهری، اظهار داشت: شورای حفاظت محیط زیست استان برنامه زمانی برای تعطیلی یا کاهش آلایندگی تمامی این‌ها تعیین کرده است.

وی افزود: سال گذشته بدلیل اینکه شدت آلودگی و مازوت سوزی نیروگاه، هوای اصفهان را برای چندین روز متمادی در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و حتی خطرناک قرار داد تصمیماتی گرفته شد و تعدادی از این کارگاه‌ها و کوره‌های آجر پزی به علت شدت آلایندگی غیر فعال شدند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: به هر حال بهترین راه این است که کوره‌های آجر و کارگاه‌های آلاینده تمهیدات لازم را از حیث مصرف سوخت، فیلتراسیون خروجی‌ها و مصرف بهینه مواد اولیه فراهم کنند و به مقدار نیاز تولید داشته باشند.

سامع ابراز داشت: دلیلی ندارد در شهر اصفهان، خاک و انرژی و آب را مصرف کنیم برای تولید آجر که چندان هم بهره وری اقتصادی یا فناورانه برای کشور ندارد؛ باید تولید آجر به مناطق دیگری منتقل شود.‌

وی افزود: با جا به جایی این کوره‌ها و تمهیداتی که در استان در نظر گرفته شده، تلاش می‌شود آلایندگی‌ها را به حداقل برساند ضمن اینکه سال گذشته تعدادی تعطیل شده و حتماً در جلساتی که هستیم در خصوص سایر کوره‌های آجر پزی نیز پیگیری خواهیم کرد.

بخشی از عوارض آلایندگی استان اصفهان وصول شد

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص معوقات ۱۸ ماهه عوارض آلایندگی استان گفت: بهترین شرایط این است که هرگز آلودگی تولید نشود اما اگر هر صنعتی به هر دلیلی تا رسیدن به استانداردهای زیست محیطی، آلودگی‌هایی از جنس آلودگی هوا، خاک، پساب و آب تولید کرد طبق جداول و ضرایبی باید بصورت چند ماه و سالانه عوارض خود را پرداخت کند.

سامع ادامه داد: موضوع عوارض آلایندگی اصفهان درگیر مشکلات آئین نامه‌ای بود و متأسفانه پارسال ارقام بسیار کمی به شهر اصفهان و سایر شهرهای استان پرداخت شد که عدد آن ۲۰- ۳۰ میلیارد تومان بیشتر نشد در حالی که این عدد باید ده‌ها برابر رقم پرداختی باشد ولی امسال با توجه به اینکه اداره کل محیط زیست استان واقعاً فعال بوده و سازوکار آن را فراهم کردند، امید است که وصول عوارض آلایندگی بهتر گذشته انجام شود.