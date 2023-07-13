کتاب «بی آرام» در اهواز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه مراسم رونمایی از کتاب «بی آرام» که روایتگر زندگی سردار شهید فرجوانی است، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شاهد، ایثارگران، اصحاب قلم و قشرهای مختلف مردم در تالار امام رضا شهرک نفت اهواز برگزار شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این مراسم گفت: کتاب مذکور روایتگر بخشی از رشادت‌ها و سیره عملی سردار شهید حاج اسماعیل فرجوانی، فرمانده تیپ یکم لشکر هفت، ولی عصر در دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام رضا کلاه کج افزود: کتاب بی آرام توسط فاطمه بهبودی که در ۳۲۴ صفحه و توسط انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

به گزارش مهر، سردار شهید اسماعیل فرجوانی متولد سال ۱۳۴۱ در دوران دفاع مقدس فرمانده تیپ یکم لشکر، ولی عصر بود.

وی در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای چهار به درجه رفیع شهادت نائل و پیکر مطهرش در سال ۱۳۸۱ هجری شمسی شناسایی و پس از تشییع باشکوه در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.