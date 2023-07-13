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۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۲۲:۵۲

مدیر دفتر حقوقی شرکت آب جنوب شرق خبر داد؛

شناسایی و جمع‌آوری انشعاب غیر مجاز آب در محدوده بندر امام

شناسایی و جمع‌آوری انشعاب غیر مجاز آب در محدوده بندر امام

بندر امام- مدیر دفتر حقوقی شرکت آب جنوب شرق گفت: طبق پایش و بررسی‌های انجام شده یک انشعاب غیر مجاز در محدوده شهرستان بندر امام خمینی (ره) کشف و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کروشاوی با تاکید بر جدیت در امر جمع‌آوری و برخورد با انشعابات غیر مجاز در صنایع، شهرها و روستاهای تحت پوشش این شرکت گفت: طبق پایش و بررسی‌های انجام شده یکی از مهمترین انشعابات غیر مجاز که میان دو شرکت بزرگ و معتبر استان برقرار شده بود، کشف و پس از اخذ مجوز از مراجع قضائی نسبت به قطع و جمع‌آوری آن با همکاری امور آبرسانی بندر امام خمینی (ره) اقدام شد.

وی، جمع‌آوری انشعابات غیر مجاز را از دو جهت حائز اهمیت دانست و بیان کرد: با جمع‌آوری انشعابات غیر مجاز آبرسانی از لحاظ کمی و کیفی در شرایط مطلوب باقی خواهد ماند؛ همچنین میزان درآمد شرکت از فروش آب افزایش می‌باید که تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات مالی و خدمت رسانی مطلوب‌تر به مشترکان دارد.

کد مطلب 5835725

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