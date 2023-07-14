به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۲۱ تیر در آئین اختتامیه نهمین جشنواره رسانه‌های استان قزوین با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به جهاد تبیین، گفت: مرور فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جهاد تبیین این نکته را گوشزد می‌کند که ایشان دقیقاً اجرای مفاد ماده ۲ قانون مطبوعات را که به رسالت رسانه‌ها می‌پردازد برایمان یادآوری می‌کنند که اطلاع رسانی و آگاه کردن مردم، مقابله با فرهنگ استعماری و استکباری، تبعیض، فساد، فحشاء، جلوگیری از مرزبندی‌های کاذب بین اقوام و تقویت اصول مصرح قانون اساسی و سیاست نه شرقی و نه غربی در واقع وظیفه ما در این اقدام جهادگونه است.

وی افزود: در حوادث اخیر اگرچه افت و خیزهایی داشته ایم اما جامعه رسانه‌ای کشور و روزنامه نگاران قلم بر زمین نگذاشتند و کسی حرف از تحریم نزد و با نقد کارشناسانه و دلسوزانه پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مطبوعات را اصلی ترین منشور حوزه رسانه در عرصه قانونی دانست و گفت: جامعه خبری بزرگی در کشور داریم و بر این اساس سیاست‌هایی را در وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال می‌کنیم که از جمله آنها رعایت ماده ۴۶ قانون مطبوعات توسط صاحبان امتیاز است که بر امنیت شغلی و لزوم بیمه خبرنگاران تاکید دارد.

وی افزود: البته قانون مطبوعات در برابر خبرنگاران سکوت کرده و صرفاً مدیران رسانه‌ها را خطاب قرار می‌دهد که باید به این امر توجه شود. شمسایی ادامه داد: همچنین توجه به محتوا و پررنگ شدن نقش آن نسبت به شاخص‌های کمی از دیگر سیاست‌های ماست که اقداماتی نیز در خصوص آن صورت گرفته است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه بیش از آنکه به استحکام فنی و ساختاری گزارش‌ها و اخبار فکر کنند به فکر سوژه‌ها و مسئله‌ها هستند و هیچکس به اندازه رسانه‌ای ها نمی‌تواند نظام مسائل کشور، استان و شهر را تبیین و پردازش کند.

وی افزود: سیاست‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه رسانه و تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور مطبوعاتی توجه به رسانه‌های محلی است که با استانداردهای بین المللی و گسترش رسانه‌های محلی در دنیا نیز سازگاری دارد. این مسئول ادامه داد: اجرای رتبه بندی روزنامه‌ها که اخیراً ابلاغ شده با نگاه ویژه به رسانه‌های محلی انجام گرفته و رسانه هر استان در همان استان ارزیابی می‌شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جشنواره‌های مطبوعات فرصت مغتنمی برای رسانه‌ها و خبرنگاران است و استمرار آن قطعاً نتایج مؤثری در ارتقا سطح توانمندی فعالین این عرصه خواهد داشت.

ایمان شمسایی همچنین دیداری با مدیران و فعالان رسانه‌ای استان قزوین داشت. وی در این نشست دوساعته ضمن شنیدن نقطه نظرات حاضران گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار رسانه در کشور داریم و متوسط در هفته ۵۰ درخواست جدید در سامانه جامع رسانه‌های کشور ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: این حجم بالای رسانه اگر صرفاً متکی به حمایت‌های دولتی باشد و مخاطب از گردونه اقتصاد رسانه حذف شود راه به جایی نخواهیم برد.

وی رشد آگهی دولتی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را ۶۰ درصد اعلام کرد و گفت: یارانه سال گذشته نیز امسال جبران شد اما تمام این اعداد و ارقام به نسبت تعداد رسانه‌ها اندک است و حمایت‌ها باید صرف تحکیم ساختار تحریریه و محتوا شود.

وی افزود: در شیوه نامه جدید رتبه بندی روزنامه‌ها که هفتم تیر اعلام شد دقیقاً به سیاست‌های جدید معاونت مطبوعاتی اشاره شده است. توجه به محتوا به گونه‌ای که ۶۰ درصد امتیازات روزنامه‌های سراسری و ۶۵ درصد غیر سراسری به محتوا اختصاص دارد از جمله تفاوت‌های رتبه بندی فعلی با گذشته است. در بخش غیر محتوایی هم ۱۷ نمره به نیروی انسانی بیمه شده اختصاص دارد و سهم شمارگان ۱۰ نمره است. رسانه‌های محلی با شاخص‌های محلی و در استان ارزیابی می‌شوند.

شمسایی گفت: روزنامه‌ها با این شاخص‌ها در مهرماه ارزیابی می‌شوند و طبیعتاً سهم حمایتی آن دسته که به نیروی انسانی و محتوا بیشتر اهمیت دهند رشد چشمگیری خواهد داشت.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به نیروی انسانی را صرفاً معطوف به الزام بیمه کردن خبرنگاران از سوی رسانه‌ها ندانست و افزود: اعضای بخش خبرنگاری سامانه جامع رسانه‌های کشور و خبرنگاران عضو صندوق اعتباری هنر تقریباً سه برابر گذشته شده اند و روند عضویت در سامانه کاملاً الکترونیکی و تسهیل شده به گونه‌ای که دیگر نیازی به دریافت معرفی نامه از سوی مدیران مسئول نیست و تأیید عضویت خبرنگار در تحریریه و حتی آثار، توسط مدیرمسئول و به شکل الکترونیکی انجام می‌شود و برای خبرنگاران آزاد و پیشکسوت نیز امکان عضویت فراهم است. خبرنگاران می‌توانند با عضویت در صندوق از بیمه پایه و تکمیلی برخوردار شوند که این مسئله نافی الزام صاحبان امتیاز به بیمه کردن خبرنگاران ثابتشان نیست.