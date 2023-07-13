به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که هم‌اکنون در باکو به سر می‌برد، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در باکو با اذعان به قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطینی، برای سرپوش گذاشتن ناکامی صهیونیست‌ها در برابر مقاومت اخیر در جنین، بار دیگر در فرافکنی آشکار، انگشت اتهام خود را علیه ایران دراز کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک شامگاه پنج شنبه گزارش داد که «یوآف گالانت» وزیر جنگ کابینه رژیم صهیونیستی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در جمهوری آذربایجان مدعی شد که تل آویو در طی سال گذشته، بیش از ۵۰ حمله برنامه‌ریزی شده از سوی ایران علیه این رژیم را خنثی کرده است.

گالانت با تکرار ادعاهای نخ‌نما و همیشگی در ترویج ایران هراسی، ناکامی اخیر ارتش صهیونیستی در عقب نشینی مفتضحانه از شهر و اردوگاه جنین را به ایران نسبت داد و با اذعان به تسلیحات مدرن و قدرت رزمی و تاکتیکی بالای گروه‌های مقاومت فلسطینی در شهر و اردوگاه جنین ایران را عامل تقویت هسته‌های مقاومت در کرانه باختری دانست.

در خبری مرتبط، در جریان استیصال این رژیم در برابر خیزش هسته‌های جدید مقاومت در کرانه باختری، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی دیروز چهارشنبه در فرافکنی آشکار و تکرار ادعاهای واهی، ایران را متهم به دست داشتن در حمله اخیر به سفارت این رژیم در باکو کرد.

گفتنی است هفته گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی از زمین و هوا به شهر جنین در شمال کرانه باختری یورش برد و مبارزان فلسطینی پس از دو روز مقاومت، دشمن صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کامل از جنین کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین در این حملات ۱۲ فلسطینی به شهادت رسید و دست‌کم ۱۰۰ تن دیگر زخمی شدند.