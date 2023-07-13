واکنش تند اردن از تصمیم سازمان ملل برای قطع کمک به پناهجویان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه اردن با انتشار توئیتی از تصمیم برنامه جهانی غذا (WFP) سازمان ملل برای قطع کمک به پناهجویان سوری در کشورش انتقاد کرد و گفت که اردن به تنهایی نمیتواند این بار را تحمل کند.
خبرگزاری اسپوتنیک شامگاه پنجشنبه گزارش داد که ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن با اعلام اینکه برنامه جهانی غذا از ماه اوت / مرداد کمک به پناهجویان سوری در اردن را قطع خواهد کرد، گفت که آژانسهای مختلف سازمان ملل و برخی از اهداکنندگان نیز همین کار را انجام میدهند. ما نمیتوانیم شکاف را پر کنیم و پناهندگان متضرر خواهند شد.
الصفدی با اشاره به اینکه تأمین شرایط مناسب زندگی پناهجویان یک مسئولیت بینالمللی است، افزود که سازمان ملل متحد باید برای اطمینان از بازگشت داوطلبانه پناهجویان به وطنشان تلاش کند و آژانسهای سازمان ملل باید تا آن زمان حمایت کافی از آنها را ادامه دهند.
این مقام ارشد اردنی تاکید کرد که بار تأمین زندگی مناسب برای پناهجویان نمیتواند به تنهایی بر دوش ما باشد.
وزیر خارجه اردن تصریح کرد: در آیندهای نزدیک، نشست منطقهای با کشورهای میزبان آوارگان سوری برای واکنش به کاهش کمکها و اثرات آن بر این کشورها برگزار میشود.
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