جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره شکسته شدن رکورد صادرات روزانه نفت و عوامل به وجود آورنده این اقدام گفت: رکورد صادرات روزانه نفت کشورمان بعد از سالها یعنی از ۲۰۱۸ تاکنون شکسته شد و از آن تاریخ به دلیل وضع تحریمهای آمریکا ما با مشکلات عدیده ای در زمینه صادرات نفت مواجه شده بودیم.
وی ادامه داد: اما هم اکنون موفق به شکستن رکورد صادرات روزانه نفت شدیم که این امر نتیجه اقدامات مشترک مجلس و دولت بود. اقدام راهبردی مجلس که اعلام کرد که در مسائل و موضوعات هستهای در صورتی که طرف اروپایی گامهایی بردارد ما هم گامهایی برمی داریم و این گونه نیست که فقط طرف ایرانی تعهداتی را متقبل شود.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: وقتی آنها نفتکشهای ما رو مورد حمله قرار دادند ما هم نفتکشهای آنها را هدف قرار دادیم، به این وسیله بود که آنها متوجه شدند که بازنده این بازی که خودشان شروع کردهاند ایران نیست.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه اقدامات ایران در این سالها باعث شد که طرفهای غربی ناچار شدند کوتاه بیایند افزود: با اقدامات باعث شد که ما بتوانیم از ظرفیتهای خودمان برای فروش نفت استفاده کنیم و کشتیهای ما بتوانند در کشورهای مختلفی تردد کنند. این کشورهای فشاری را متوجه ما میکردند که در هر جا اجازه دادند ما بتوانیم نفت بفروشیم که ما اصلاً این مسائل را قبول نکردیم.
قادری با اشاره به اینکه اقدامات زیادی انجام شد تا بتوانیم شرایط فروش نفت را ایجاد کنیم اضافه کرد: این تعامل و ارتباط مجلس و دولت و اقدام راهبردی و عبور از دیپلماسی التماسی در شکسته شدن رکورد روزانه صادرات نفت تأثیر گذار بود.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بخش دیگر کار بازارسازی گسترده دولت با کشورها خارجی بود و دولت در این سالهای اقدام به بازمعماری تجارت انرژی کشور کرد و با کشورهای متعددی ارتباط برقرار کرد که یکی از این ارتباطات ایجاد ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین و ونزوئلا و ایجاد پالایشگاههای فراسرزمینی در این کشورها بود.
وی خاطرنشان کرد: ما توانستیم از طریق این پالایشگاهها نفت خود را به این کشورها ارسال و آن را تبدیل به فرآورده نفتی کنیم که این امر در گسترش فروش نفت ما تأثیر گذار بود علاوه بر این ما به سهام دار این پالایشگاهها تبدیل شدیم.
این نماینده مجلس یازدهم یک پکیج از مجموعه اقدامات بود که توانست ما را در این مسیر به موفقیت برساند گفت: در دولت گذشته یکی از مجموعههای توانمند اقتصادی که یک نهاد عمومی غیر دولتی بود به دولت التماس میکرد که بتواند در سایر کشورها پالایشگاههای فراسرزمینی ایجاد کند و تضامین لازم را هم میداد تا نفت ایران را به این کشورها صادر کند و این نفت در این پالایشگاهها به فرآورده تبدیل و به فروش برسد، اما دولت حاضر به انجام این کار نشد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: دولت چارچوبهای سختی برای خودش تعریف کرده بود و دست خودش را بسته بود و نمیخواست که بدون کشورهای غربی اقدامی را انجام دهد و به همین دلیل قدرت مانور دولت پایین آمد ولی دولت سیزدهم این چارچوبها را از بین برد و رهایی از این چارچوبها باعث شد که کشور را نجات دهد.
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