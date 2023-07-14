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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبر داد؛

فوت کوهنورد ۶۱ ساله در ارتفاعات فرخشاد کرمانشاه

فوت کوهنورد ۶۱ ساله در ارتفاعات فرخشاد کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از فوت کوهنورد ۶۱ ساله در ارتفاعات در ارتفاعات فرخشاد کرمانشاه خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته ۲۲ تیرماه طی تماس تلفنی مردمی‌با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر خبری مبنی بر ایست قلبی فردی ۶۱ ساله در ارتفاعات فرخشاد غار عمو سلیم اعلام شد.

وی افزود: به سرعت تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان شهید حائری زاده جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: نجاتگران پس از ۹ ساعت عملیات جستجو و نجات به فرد جان باخته دسترسی پیدا کردند و پس از تثبیت متوفی را به پایین کوه منتقل و به عوامل قضائی حاضر تحویل دادند.

محمدی اضافه کرد: این حادثه در ساعت ۰۴:۴۷ دقیقه صبح امروز ۲۳ تیرماه به پایان رسید.

کد مطلب 5836030

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