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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۷

پارلمان اروپا خواستار به رسمیت‌شناختن کشور فلسطین شد

پارلمان اروپا خواستار به رسمیت‌شناختن کشور فلسطین شد

پارلمان اروپا در نشست اخیر خود با اکثریت آراء از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو درخواست کرد که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، پارلمان اروپا بر حمایت ثابت خود از «راه حل دو-دولتی» بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها در مرزهای سال ۱۹۶۷ تاکید کرد.

پارلمان اروپا در نشست اخیر خود در شهر استراسبورگ با اکثریت آرا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

این پارلمان همچنین خواستار احترام به قوانین بین‌الملل شده و بار دیگر بر «پایبندی اتحادیه اروپا به برابری حقوق بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها» تاکید کرد.

پارلمان اروپا همچنین خواستار برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان در فلسطین در اسرع وقت شد و از رژیم صهیونیستی خواست اجازه دهد انتخابات در قدس شرقی هم برگزار شود.

در این نشست بار دیگر تاکید شد که شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری به موجب قوانین بین‌المللی نامشروغ و غیرقانونی هستند و سریعا باید برچیده شوند.

کد مطلب 5836052
محسن وفایی

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