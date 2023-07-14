به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، پارلمان اروپا بر حمایت ثابت خود از «راه حل دو-دولتی» بین فلسطینی‌ها و صهیونیست‌ها در مرزهای سال ۱۹۶۷ تاکید کرد.

پارلمان اروپا در نشست اخیر خود در شهر استراسبورگ با اکثریت آرا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

این پارلمان همچنین خواستار احترام به قوانین بین‌الملل شده و بار دیگر بر «پایبندی اتحادیه اروپا به برابری حقوق بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها» تاکید کرد.

پارلمان اروپا همچنین خواستار برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست تشکیلات خودگردان در فلسطین در اسرع وقت شد و از رژیم صهیونیستی خواست اجازه دهد انتخابات در قدس شرقی هم برگزار شود.

در این نشست بار دیگر تاکید شد که شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری به موجب قوانین بین‌المللی نامشروغ و غیرقانونی هستند و سریعا باید برچیده شوند.