به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهابنیوز، مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که نظامیان اشغالگر صهیونیستی از بامداد امروز جمعه تا کنون ۱۱ فلسطینی را در حمله به مناطق مختلف کرانه باختری، بازداشت کردهاند.
بنابر گزارشها کانون اصلی این بازداشتها شهر الخلیل بوده است.
دیروز پنجشنبه نیز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری، موجی از بازداشتها را در این مناطق به راه انداختند و چندین فلسطینی را بازداشت کردند. همچنین در جریان این یورشها، مبارزان فلسطینی با صهیونیستها درگیر شدند.
در ادامه تعرضهای نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیان نیز، احمد عمر، جوان آزاده فلسطینی، توسط نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. در اثر این اقدام وحشیانه صهیونیستها، استخوان جمجمه این جوان فلسطینی شکست و برای مداوای جراحات وارده به بیمارستانی در قدس منتقل شد.
نظامیان صهیونیست در منطقه الطاقه واقع در شرق غزه و همچنین در شرق خانیونس نیز، ضمن تیراندازی مستقیم و پرتاب گلولههای گاز اشکآور به سمت کشاورزان فلسطینی، آنان را به خروج از زمینهای کشاورزی خود وادار کردند.
بولدوزرهای ارتش رژیم صهیونیستی مسیری به طول ۳۰۰ متر واقع در اراضی شهرک کفر الدیک واقع در غرب سلفیت را، شخم زدند. این اقدام در راستای ایجاد مسیر جدیدی برای شهرک صهیونیستنشین «بدوئیل» صورت پذیرفته که منجر به اشغال بخش دیگری از اراضی فلسطینیان ساکن این منطقه خواهد شد.
در نتیجه اعتراض فلسطینیان به این اقدام صهیونیستها، درگیریهایی میان آنان و صهیونیستها شکل گرفت. نظامیان صهیونیست برای دورکردن فلسطینیان از این منطقه، از بمبهای صوتی و گلولههای گاز اشکآور استفاده کردند.
در منطقه سلوان واقع در جنوب قدس اشغالی نیز، شهرکنشینان صهیونیست در ادامه اقدامات وحشیانه خود، شیشههای چندین خودرو متعلق به فلسطینیان را شکستند.
از سوی دیگر، در ادامه تعرضهای صهیونیستها به مسجدالاقصی، امروز نیز ۱۳۷ شهرکنشین صهیونیست با حمایت مستقیم نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی، این مکان مقدس را مورد تعرض قرار دادند.
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