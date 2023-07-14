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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۵۶

رئیس دفتر طنز حوزه هنری وزارت ارشاد:

۶۹۹ اثر به دبیرخانه جشنواره طنز و رسانه ارسال شد

۶۹۹ اثر به دبیرخانه جشنواره طنز و رسانه ارسال شد

فومن- رئیس دفتر طنز حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ۶۶۹ اثر برای دبیرخانه جشنواره ارسال شد گفت: آثار در حوزه هایی مانند داستان، شعر و چند رسانه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسین نژاد صبح جمعه در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره طنز و رسانه در فومن با بیان اینکه در گذشته شش دوره جشنواره گل آقا برگزار شد و برگزاری دوره هفتم آن باعث افتخار فومن و گیلان و کشور است، گفت: معاونت مطبوعاتی ما را مأمور کرد تا جشنواره امسال از سطح بالاتری برخوردار شود.

رئیس دفتر طنز حوزه هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه ۶۶۹ اثر برای دبیرخانه جشنواره در حوزه‌های مختلف ارسال شد، افزود: در حوزه‌هایی مثل داستان، شعر، چند رسانه‌ای و… دریافت آثار مختلف را داشتیم.

دبیر جشنواره طنز و رسانه افزود: در نهایت به ۱۵ نفر از برگزیدگان در ۵ بخش شعر، نثر، داستان کوتاه، کلیپ و کاریکاتور طنز تجلیل می‌شود.

کد مطلب 5836108

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