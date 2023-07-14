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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۹

فرمانده انتظامی باغملک:

عاملان تیراندازی در باغملک دستگیر شدند

عاملان تیراندازی در باغملک دستگیر شدند

باغملک- فرمانده انتظامی باغملک از دستگیری ۶ نفر از عاملان تیراندازی در یک تالار عروسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالرحیم قربان پور درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: شب گذشته خبری مبنی بر تیراندازی در یک عروسی در یکی از تالارهای باغملک به پلیس گزارش شد که بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و آگاهی و کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پلیس اطلاعات در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که شامگاه پنجشنبه در یک مراسم عروسی به هنگام شادی، تیر اسلحه جنگی به صورت سهوی به یک نوجوان برخورد کرد که پس از انتقال به بیمارستان براثر جراحات وارده فوت می‌کند و سه نفر دیگر نیز مصدوم می‌شوند که تحت درمان هستند.

سرهنگ قربان پور تصریح کرد: مأموران پلیس با کار اطلاعاتی موفق شدند ۶ نفر از عوامل این تیراندازی را شناسایی و در چند عملیات دستگیر کنند؛ تلاش برای دستگیری دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.

فرمانده انتظامی باغملک خبر داد؛ در این عملیات نیز ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه مقادیری مهمات جنگی کشف و ضبط شد.

کد مطلب 5836130

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