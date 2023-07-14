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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

پخش سریال رادیویی «دار» از رادیو نمایش

پخش سریال رادیویی «دار» از رادیو نمایش

پخش سریال رادیویی «دار» از ۲۴ تیرماه از شبکه رادیویی نمایش آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، از روز شنبه ۲۴ تیرماه پخش سریال رادیویی «دار» از شبکه رادیویی نمایش آغاز می‌شود.

داستان این نمایش را روح الله نوری نوشته و درباره دختر ترکمنی به نام آلماست که می‌خواهد کارگاه قالی‌بافی راه‌اندازی کند اما جبارقلی یکی از تولیدکنندگان مطرح قالی ترکم، و خاطرخواه آلما مانع می‌شود. از طرفی، برادر آلما می‌خواهد مخفیانه در کورس اسب دوانی شرکت کند و...

این نمایش رادیویی از ۲۴ تیرماه به نویسندگی روح‌الله نوری، کارگردانی امیر زنده‌دلان، تهیه‌کنندگی نوید جولایی، افکتوری محمدرضا قبادی فر، صدابرداری جعفر جودتی، گویندگی محسن بهرامی و با هنرمندی نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، شرین سپه راد، امیر زنده‌دلان، محمد آقامحمدی، محمدرضا قلمبر، مجتبی طباطبایی، کرامت رودساز، عباس توفیقی، سعید سلطانی ساعت ۳:۳۰ بامداد از رادیو نمایش پخش می‌شود و ساعت ۲۳ همان روز تکرار آن است.

کد مطلب 5836135
زهرا منصوری

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