به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبههای نمازجمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد صاحبالزمان (عج) ضمن اشاره به نزدیکی ماه محرم و با بیان اینکه عزاداری سید الشهدا (ع) مردمی است و لذا باید همه دست به دست هم دهیم تا مساجد و تکایا را مهیا و آماده برگزاری محرم کنیم، ابراز کرد: در کنار این مردمی بودن، نیاز است که مسئولان، هیئتهای مذهبی و … برنامهریزی های لازم را صورت دهند تا شرایط عزاداری محرم به خوبی در شهرستان آرادان برگزار شود.
وی با بیان اینکه خون امام حسین (ع) و یارانشان در طول تاریخ همواره در جوشش است و مردم و به خصوص جوانان را به صحنه میآورد و برکات فراوانی دارد، افزود: عزاداری محرم برکات مادی و معنوی دارد و انسان را متحول میسازد اما باید توجه داشت که معرفت افزایی و شناخت امام حسین (ع) و حرکت ایشان در کنار عزاداری، اهمیت ویژه ای دارد.
امام جمعه آرادان در در دیگر بخش سخنان خود به مطالبات مردم در زمینه عمرانی اشاره کرد و گفت: بارها در همین تریبون بحث میدان ورودی آرادان را بیان کردیم و این مطالبه مردم را که به لحاظ ایمنی و تردد با جان مردم سر و کار دارند به گوش مسئولان رساندیم اما همچنان مردم میپرسند که چه زمان قرار است این طرح انجام شود؟
شریفی نیا با بیان اینکه هر نمایندهای که آمد اعلام داشت که ما یکی از اقداماتمان برای آرادان پل زیرگذر و تعویض آن با پل روگذر برای ایمنی بیشتر بود اما مدتها است که همین وضعیت وجود دارد و مکافات آن را مردم میکشند، تاکید کرد: آیا درست است که نمایندگان در هنگام انتخابات فقط بیایند کیوسکهایی بگذارند و نمایشی بدهند و باز تمام شود؟ آیا دوباره میخواهد همین مسائل تکرار شود؟
وی با بیان اینکه اگر اعتبارات وجود دارد، چرا پل درست نمیشود اگر اعتبارات نیست به مردم گزارش بدهید، گفت: در جلسه گردهمایی ائمه جمعه استان سمنان به استاندار اعلام کردیم که اعتبارات این طرح را بگذارید و تمامش کنید اما چند مدت است که کاری نمیشود.
امام جمعه آرادان در ادامه گفت: ما شنیدهایم که بیشتر آبی که از حبله رود به منطقه میآید شاید ۸۰ الی ۹۰ درصد آن، در گرمسار استفاده میشود در صورتی که همین زمینهای کشاورزی در آرادان هم وجود دارد از فرماندار آرادان و مسئولان درخواست میکنیم که این موضوع را پیگیری کنند که آب به طور مساوی تقسیم شود تصور ما بر این است که حتی کشاورزی آرادان رونقی بیشتر از گرمسار دارد لذا باید به این موضوع نگاه جدی شود.
شریفی نیا افزود: بسیاری کشاورزان آرادانی به ما مراجعه و اعلام میکنند که زمینهایشان خشک شده است و از مسئولان میخواهند که فکری را صورت دهند، بیان کرد: جلسات متعددی برگزار و خبرگزاریها هم صحبتها را منعکس کردند اما از مسئولان میخواهیم که در این باره پاسخ بدهند و حقابه ای که از سد نمرود میآید را پیگیری کنند.
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