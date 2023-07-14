تحقق عدالت اجتماعی از دستاوردهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قیدار با اشاره به ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، گفت: یکی از مهم‌ترین آرمان‌های مقدس امام خمینی (ره)، تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی و حمایت از محرومان و فقرستیزی بود، به طوری که ایشان همواره مستضعفان را صاحبان اصلی انقلاب می‌دانستند.

وی با تاکید بر اینکه وجود فقر خصوصاً اگر گستردگی زیادی داشته باشد، زمینه‏‬ ساز بروز انحرافات اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنایت است، اظهار کرد: فقر ناشی از محرومیت منجر به عواقب شدیدی از قبیل خودکشی، فحشاء، دزدی، اعتیاد، فروش موادمخدر و کارهای خلاف قانون می‌شود و دامن همه افراد جامعه را می‌گیرد.

خطیب نماز جمعه قیدار با یادآوری اینکه یکی از عمده‌ترین نهادهای دولتی برای سامان‌دهی طیف آسیب‌پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است، ادامه داد: این سازمان از چند جهت وظایف و مسئولیت‌های سنگینی بر عهد دارد. مسئولیت تأمین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه، سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم، نگه‌داری از سالمندان نیازمند حمایت، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری اجتماعی به سالمندان و … از جمله این وظایف است.

وی با بیان اینکه یکی ار اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف و خدمات اجتماعی به بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان است، خاطرنشان کرد: اجرای قوانین تأمین اجتماعی می‌تواند تأثیرات شگرفی در جامعه به همراه داشته و عدالت اجتماعی را محقق کند، از این رو می‌توان با اقدامات خوب در تأمین اجتماعی برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری تلاش کرد.

امام جمعه قیدار در ادامه با اشاره به ۲۶ تیرماه، روز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی، افزود: شورای نگهبان هم حافظ مشروعیت نظام و هم حافظ جمهوریت آن است. اسلامیت کشور در گرو اسلامیت قانون‏ است و شورای نگهبان ناظر بر اسلامیت قانون بوده و جمهوریت نظام در سایه برگزاری انتخابات سالم و شورای نگهبان ناظر بر سلامت انتخابات‌های مختلف در کشور است.

حجت‌الاسلام موسوی یادآور شد: این شورا به دلیل جایگاه رفیع و نقش اساسی که در حفظ و صیانت از نظام دارد و مانع از نفوذ دشمن است، همیشه مورد هجمه شدید دشمنان داخلی و خارجی بوده و در خیلی از زمان‌ها مظلوم واقع شده است. بیشترین ظلم‌ها و هجمه‌ها و نهایت بی‌انصافی در فتنه ۸۸ به این شورا و تهمت تقلب بزرگ در انتخابات زده شد، این در حالی بود که همه دولت‌ها و نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس با همین نظام انتخاباتی بر سر کار آمده بودند.

امام جمعه قیدار خاطرنشان کرد: در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر، نظام خانواده در معرض هجوم عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است که حتی لحظه‌ای غفلت، باعث افتادن و گرفتار شدن در دام تهاجم فرهنگی غرب خواهد شد و فرهنگ غرب در هر جامعه‌ای که نفوذ کند، خانواده‌ها را متلاشی می‌کند.