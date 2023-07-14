بالاتر از عزاداری در محرم لبیک به تفکر و مرام امام حسین(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با اشاره به سفر اخیر خویش به لبنان و حضور در کنگره علمی فقیه برجسته حضرت آیت الله العظمی محقق کرکی اظهار کرد: به مناسبت کنگره فقیه باعظمت عالم تشیع محقق ثانی مشهور به محقق کرکی صاحب کتاب نفیس و مرجع جامع المقاصد به لبنان دعوت شدیم و یک هفته در نشست‌های علمی در منطقه جبل عامل، منطقه کرک نوح، اقلیم التفاح، جبع، هرمل و… حضور و توفیق سخنرانی داشتم.

وی ادامه داد: شخصیت‌های بزرگ علمی از عراق، سوریه، ایران و لبنان در این کنفرانس سخنرانی‌های مهمی داشتند و قرار است مقالات به صورت کتاب منتشر شود که علاوه بر سه سخنرانی از اینجانب دو مقاله نیز به کنفرانس ارائه شد که به زودی در ایران هم منتشر می‌شود.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: بعضی خیال می‌کنند که پایه گذار اندیشه ولایت فقیه حضرت امام (ره) است و لذا می‌گویند نظریه ولایت فقیه اندیشه ایرانی است به همین دلیل در لبنان عده‌ای حزب الله را که تمام برنامه‌های خود را با ولایت فقیه تنظیم کرده حزب ایرانی می‌دانند.

عاملی بیان کرد: سیدحسن نصرالله در پیام خود به کنگره اظهار کرد؛ اصلی‌ترین نظریه پرداز ولایت فقیه از خود لبنان و از کرک نوح توسط محقق کرکی شروع و در زمان شاه طهماسب در ایران عملیاتی شده است پس چگونه می‌توان گفت این نظریه نظریه ایرانی است این نظریه قبل از امام توسط محقق کرکی، نراقی و اعاظم علمای شیعه مطرح و بر آن استدلال شده و لذا این اصل نه ایرانی نه نجفی و نه لبنانی بلکه مستفاد از متون اصلی دین است..

حزب الله امنیت ایران است

امام جمعه اردبیل با بیان اینکه اقتدار حزب الله در لبنان حیرت آور است، تصریح کرد: حزب الله بعد از تحمیل چند شکست به اسرائیل و پس گرفتن بخشی از خاک لبنان محبوبیت فوق العاده در انظار مردم لبنان پیدا کرده است مخصوصاً در این اواخر در تقسیم منطقه گازی دریایی کاریش شاهکار کرد اسرائیل با قلدری خط مرزی تعیین کرده بود و هرچه دولت لبنان اعتراض می‌کرد توجه نمی‌کرد.

وی افزود: مزارع شبعا مال لبنان است ولی اسرائیل آن را اشغال کرده است اخیراً حزب الله وارد مزارع شبعا شد و دو خیمه برپا کرد فوراً تانک‌های اسرائیلی در منطقه حاضر شدند و گفتند اگر خیمه‌ها را جمع نکنید فردا ساعت ۸ با خاک یکسان می‌کنیم اما حزب الله اعتنا نکرد اسرائیل بعد از حلول ساعت ۸ گفت ساعت ۱۲ می‌زنم وقتی ۱۲ شد گفت ساعت ۲ می‌زنم.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: حزب الله در تمام نقاط لبنان حضور دارد و پرچم حزب الله در تمام نقاط لبنان در اهتزاز است حزب الله یک خصوصیت بسیار مهم دارد و آن اینکه رسماً اعلام کرده که تمام موشک‌های ما به طرف اسرائیل آماده شلیک است دست ما روی ماشه است اگر یک تعرض کوچک از اسرائیل نسبت به ایران صورت بگیرد باران موشک بر سر اسرائیل خواهد ریخت به همین دلیل حزب الله امنیت عظیمی برای ایران درست کرده است از این رو رجز خوانی اسرائیل جهت حمله به ایران مصرف داخلی برای اسرائیل دارد.

عاملی تصریح کرد: ارتش اسرائیل که زمانی ارتش ۶ کشور عربی را کاملاً زمین‌گیر و شکست داد حالا در برابر شبه نظامیان حزب الله مثل بید می‌لرزد با اینکه از جنگ ۶ روزه با اعراب تا الان تحولات بسیار بزرگ در ارتش اسرائیل صورت گرفته است بعضی از کشورهای عربی ۲۰ میلیارد دلار در لبنان صرف کردند تا جای پایی برای خود باز کنند اما در برابر حزب الله مقهور شده و اخیراً هزینه کرد خود را در لبنان متوقف کردند.

وی گفت: اسرائیل فقط در دست حزب الله ذلیل و اسیر نشده بلکه در داخل فلسطین اشغالی نیز توسط فلسطینی‌ها ذلیل شده و هر روز ذلت و خواری خود را به تماشا می‌گذارد.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: امروز اسرائیل علاوه بر مشکلات وحشتناک داخلی کاملاً در دست حزب الله گرفتار شده است.

عاملی ادامه داد: یکی از خنده‌دارترین دروغ اسرائیل این است که هر وقت ایران با اروپا و آمریکا در آستانه توافق قرار می‌گیرد فوراً یک خبر جعلی درست می‌کند که ایران قرار بود فلان نقطه را منفجر کند یا ده‌ها اسرائیلی را ترور بکند و ما آن را کشف کردیم این دروغ نخ نما آن قدر تکرار شده که در نزد تحلیلگران به یک جوک و اضحوکه و "گولمجه " تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: اخیراً که ایران قدم‌های مهمی برای حل مشکل خود با آمریکا و اروپا برداشته اسرائیل باز آن مضحکه خود را شروع کرده ۱۰ روز پیش گفت کسی را از ایران ربودیم که می‌خواست در یونان و قبرس به سفارت ما یا به اتباع ما حمله کند و ما آن را خنثی کردیم و دیروز اعلام کرد ایران قرار بود در باکو به سفارت ما حمله کند ولی شخص تروریست دستگیر شد.

ساحت مسمانان از ترور بری است

عاملی گفت: ترور در قاموس ادبیات حماسی ما نیست و رسول خدا با اصل نورانی اسلام ترور را منع کرده است و ساحت مسلمانان را از ترور و غدر و مکر بری ساخته است و این اسرائیل است که به یک تروریست دولتی تبدیل شده و رکورد ترور را با وقاحت تمام شکسته است و حالا بزرگترین و کریه ترین سیئه خود را به ما نسبت می‌دهد.