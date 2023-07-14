مسئولان توجه بیشتری به بازنشستگان داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان، اظهار داشت: بنابر آیات و روایات، هر دردی درمان دارد و درمان گناه نیز توبه کردن است، یکی از برنامههای افراد باتقوا توبه و بازگشت به خدا است و امید میرود همه افراد توبه خالص را در سرلوحه برنامههای خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک واجب الهی است، افزود: هنگامی که در جامعه معضلهای مختلفی همچون بیحجابی، فساد و نظایر آن رواج پیدا میکند، همه افراد در برابر این معضلها وظیفه دارند که امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهند تا جامعه از معضل رهایی یابد.
امام جمعه اردستان خاطرنشان کرد: امروز روز خانواده و تکریم بازنشستگان است بنابراین خوب است که خانواده حضرت علی (ع) را به عنوان الگو برای خود قرار دهیم همچنین خانواده جایگاه باارزشی دارد و در نزد خداوند ازدواج برای تشکیل خانواده محبوبتر از هر چیز دیگری است.
دهشیری تصریح کرد: افراد باید در زندگی خود خانواده را تحکیم بخشیده و مراقب باشند تا فروپاشی نکند همچنین از نفوذ انواع آسیبها به خانواده که جهت برهم زدن بنیان خانواده است، جلوگیری کنند و امروزه دشمنان در دنیا قصد دارند خانوادهها را از هم بپاشانند.
وی یادآور شد: دشمنان قصد دارند جایگاه خانواده را بیارزش کنند و تا جایی که دیگر عقد در میان نباشد و سعی میکنند ازدواج سفید و نظایر آن را در میان مردم رواج دهند بنابراین افراد باید مراقب بوده و در چهارچوب اسلام خانواده تشکیل دهند.
امام جمعه اردستان با اشاره به تکریم بازنشستگان بیان کرد: از سوی مسئولان دولت، وعدههایی مربوط به یکسان سازی حقوق بازنشستگان داده شده که امیدواریم به این وعدهها عمل شود و مسئولان ضمن توجه بیشتر به بازنشستگان، منزلت آنان را حفظ کنند.
حجت الاسلام دهشیری با اشاره به روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: حدود ۷۵ درصد جمعیت شهرستان اردستان تحت پوشش تأمین اجتماعی است بنابراین باید خدمات هم به نحو شایسته به این افراد ارائه شود و مکان درمانی تأمین اجتماعی در اردستان، چندان مناسب نیست و از مسئولان استانی میخواهیم که رسیدگی ویژه داشته باشند.
وی با اشاره به تعطیلی دندانپزشکی در تأمین اجتماعی اردستان، یادآور شد: بخش دندانپزشکی اکنون دارای مراجعه کنندههای زیاد بوده و همچنین هزینههای سنگینی نیز دارد بنابراین نباید این بخش در درمانگاه تأمین اجتماعی اردستان تعطیل شد، از مسئولان مربوطه میخواهیم رسیدگی کنند.
امام جمعه اردستان تصریح کرد: در آستانه ماه محرم هستیم که ماه حزن و اندوه است که هیئات مذهبی و افراد نیز در حال آمادهسازی مکانها و سیاهپوش کردن هستند و امیدواریم که هرساله این عزاداریها پرشور تر از سالهای قبل باشد.
حجت الاسلام دهشیری با اشاره به ضرورت درک فلسفه عزاداری، بیان کرد: شورای هیئات مذهبی شهرستان توجه کنند که در مراسم عزاداریها علاوه بر ذکر مصیبت و روضهخوانی، توصیه به نماز، تقوا، اخلاق و حجاب نیز برای مردم انجام شود چرا که احادیث و روایات بسیاری در این مورد وجود دارد.
وی یادآور شد: استخر اردستان که بارها در نمازجمعه در ارتباط با آن صحبت کردیم که مورد نیاز مردم است و باید بعد از چندین سال راهاندازی شود، مسئولان با پیگیریهایی که انجام دادهاند وعده دادند که تا مهر ماه راه اندازی میشود و ما اکنون این موضوع را بیان کردیم تا این وعده فراموش نشود.
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