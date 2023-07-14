به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی بزرگسالان آسیا از روز چهارشنبه در بانکوک تایلند آغاز شده و تا ۲۵ تیر ادامه خواهد داشت. نمایندگان کشورمان هم از روز گذشته در این رقابت‌ها حاضر شده اند. در سومین روز این مسابقات مهدی صابری در ماده پرتاب وزنه ایران را صاحب اولین مدال خود در این رقابت‌ها کرد.

در جریان سومین روز از برگزاری مرحله نهایی رقابت ماده پرتاب وزنه مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا مهدی صابری پرتابگر اصفهانی تیم ملی دو و میدانی کشورمان موفق شد در جایگاه دوم این رقابت‌ها قرار گیرد و مدال نقره را از آن خود کند. صابری موفق شد با پرتابی به مسافت ۱۹.۹۸ متر در جایگاه دوم قرار گیرد و اولین مدال تیم اعزامی کشورمان به این مسابقات را کسب نماید.

در مرحله نیمه نهایی مسابقات دوی ۱۰۰ متر زنان هم، حمیده اسماعیل نژاد موفق شد با ثبت حد نصاب ۱۱.۳۵ ثانیه در جایگاه اول گروه خود قرار گیرد و به مرحله نهایی صعود کند. همچنین فرزانه فصیحی دیگر نماینده کشورمان در این رقابت نیز توانست با ثبت زمان ۱۱.۴۵ ثانیه در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی فینال این مسابقات شود تا برای اولین بار در دو و میدانی کشورمان بتوانیم دو دونده فینالیست زن در مسابقات قهرمانی آسیا داشته باشیم.

همچنین حسن تفتیان دونده سرعتی ایران در مرحله نیمه نهایی ماده ۱۰۰ متر مردان با ثبت حد نصاب ۱۰.۱۹ ثانیه بعنوان نفر دوم گروه خود از خط پایان عبور کرده و به مرحله نهایی مسابقات صعود کند.

گفتنی است مرحله نهایی رقابت ماده ۱۰۰ متر مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا عصر امروز (جمعه) از ساعت ۱۵.۵۵ به میزبانی شهر بانکوک کشور تایلند برگزار خواهد شد.

مهدی پیرجهان هم در ماده ۴۰۰ متر با مانع در گروه نخست دور مقدماتی این رقابت‌ها حاضر بود که در پایان با ثبت حد نصاب ۵۱.۱۱ ثانیه پس از ورزشکار هندی در جایگاه دوم گروه خود قرار گرفت و راهی مرحله بعدی این مسابقات شد.