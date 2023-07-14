فعالان ورزشی در بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر مجمع عالی ورزش کشور ظهر جمعه در همایش «دُرّان دریا» اظهار داشت: باشگاه داران و ورزشکارانی که علاوه بر مقوله ورزش به فعالیت اجتماعی و خدمت به مردم از هر گونه تلاشی دریغ نمی‌کنند جامعه هدف در همایش دران دریا بودند که در این مراسم به پاس زحماتی که در دوران کرونا و دیگر فعالیت مردمی انجام داده بودند تقدیر و تجلیل شد.

عظیم کریمی خاطرنشان کرد: مجمع مردمی ورزش به عنوان حلقه میانی بین مردم و حاکمیت فعالیت خود را انجام می‌دهد و با همراهی و مساعدت ادارت و بخش خصوصی کارهای ارزشمندی انجام بدهیم. به دنبال آن هستیم که کمبودها و موضوعاتی که به دست مردم حل می‌شود را حل کنیم.

ویبا اشاره با مبارزات ضد استعماری و استبدادی مردم استان بوشهر یادآور شد: شهید رئیسعلی دلواری و شهید نادر مهدوی جلوی متجاوزین ایستادند و از سرزمین و ناموس خود دفاع کردند.

دبیر مجمع عالی کشور با اشاره به اجرا شدن کارت سبز در شهر بوشهر برای اولین بار یادآور شد: قوانین ورزش‌ها عمدتاً از غرب ترسیم شده ولی فرهنگ غنی ایران اسلامی خیر رساندن و گسترش فرهنگ پهلوانی را دارد که در قوانین جهانی دیده نشده است و توانستیم شاهد اجرای کارت سبز در همایش «دُرّان دریا» بودیم و برای اولین بار به پیشکسوت تیم ملی فوتبال محمد انصاری تقدیم شد.

وی با اشاره به اهمیت همراهی ادارات در این رویدادها خاطرنشان کرد: در ورزش متولی اداره کل ورزش و جوانان است ولی فضاهایی مغفول مانده است که با همکاری مردم و دیگر ادارت این برنامه را در شهر بوشهر اجرا کردیم.

با حضور محمد انصاری بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس از مجموعه‌های ورزشی شهرستان بوشهر همایش دران دریا در شهر بوشهر برگزار شد.

منیر راستیان، مهدی بهرام پور، کوروش غریبی، قاسم نگار باشی، رسول جمالی، طیبه آستانه، عبدالمهدی حقانی فرد، مجید فخری مقدم، منیره سعیدنیا، جعفر رئیسی، مهران فرامرزی و بخش ویژه «محمد انصاری» به پاس روحیه پهلوانی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم ساسان نوذری و امین فرامرزی خواننده‌های انقلابی و بهروز خلیلی پور «مرشد زور خانه‌های بوشهر» به اجرای برنامه پرداختند.