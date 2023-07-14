فلسفه عاشورا درس بزرگ و ماندگار تاریخ بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عابدی در خطبههای نماز جمعه مشگین شهر با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد: باید فضای شهر متناسب با این ایام و برای برگزاری مراسمهای عزاداری امام حسین (ع) آماده و مهیا شود.
وی با اشاره به فلسفه عاشورا و استکبارستیزی اهل بیت خاطرنشان کرد: اخلاص و صداقت امام شهیدان و حادثه عظیم عاشورا تأثیرات مثبت و پیامدهای ارزنده ای برای بشریت دارد.
امام جمعه موقت مشگین شهر بیان کرد: بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال مکتب حسینی برای مردم و ادیان الهی درس عبرت و ماندگاریش تا ابد ادامه دار خواهد شد.
عابدی برپایی موکب ها و نصب بیرقهای عزاداری برای اهل بیت را نشانه ارادتمندی مردم به امام حسین (ع) دانست و افزود: این ارادت قلبی به امام حسین (ع) شیعه و سنی نمیشناسد چرا که در ادیان دیگر نیز امام حسین الگوی آزادمردی است و معارف اهل بیت باید برای جامعه تبیین شود.
وی به سفر رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی اشاره کرد و گفت: این کشورها ذخایر غنی و ارزشمندی هستند و در کشورهای آفریقایی این تعامل برای صادرات برخی محصولات کشاورزی، صنعتی و خودروسازی و دیگر صنایع برای طرفین حائز اهمیت است.
امام جمعه موقت مشگین شهر با تبریک فرارسیدن روز شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان فیلتری است تا هر شخصی به پست و جایگاههای حساسی گماشته نشود و هیچکس حق ندارد شورای نگهبان را تضعیف کند.
عابدی مشکل آرد و نان و صفهای طولانی در مقابل نانواییها را یادآور شد و گفت: نظارت بر ساعات پخت نان از سوی مسئولان ضروری است.
وی از مدیران دولتی خواست؛ به صورت انقلابی و جهادی به مشکلات مردم رسیدگی کنند چرا که این مردم ولی نعمتان جامعه هستند.
امام جمعه موقت مشگین شهر با بیان اینکه مردم در عرصههای مختلف جان و مال خود را پای نظام جمهوری اسلامی گذاشته اند، افزود: بر همه مدیران و مسئولان نیز واجب است تا در کنار این مردم بوده و نیازمندهای آنان را رفع کنند.
عابدی روز بهزیستی را گرامی داشت و از نهادهای حمایتی خواست؛ در تقسیم امکانات به ویژه برای معلولان وجدان کاری را در نظر بگیرند.
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