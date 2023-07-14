اروپا خواستار حذف شورای نگهبان از نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدناصر محمدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اینکه امروز در تقویم بین‌المللی به عنوان «روز گفتگو و تعامل سازنده در جهان» نامگذاری شده است، اظهار داشت: امروز ایران با کشورهای بسیاری تعامل و گفتگوی سازنده دارد و نمونه آن سفرهای رئیس جمهور به کشورهای مختلف است.

وی افزود: اینکه گفته می شود مسئولان کشور ارتباط ایران را با کشورهای دنیا قطع کرده‌اند، بدانید که در پس این سخن قصد و غرضی نهفته است.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به شکل گیری پیمان‌های مهم بین‌المللی با ایران عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید بسیار بر ارتباط سازنده دارد و مسئولان همواره در تلاش هستند تا این مهم به درستی انجام شود.

وی افزود: ایران با تمام کشورها و نظام‌های موجود در دنیا به جز اسرائیل ارتباط دارد و علت این عدم ارتباط با اسرئیل در این است که اسرائیل دولت نیست بلکه یک رژیم غاصب است.

محمدی ادامه داد: ارتباط کشور ایران با آمریکا به‌گونه‌ای است که اگر آمریکا نخواهد برای استقلال و نظام جمهوری اسلامی ایران کدخدایی کند، کشور ایران نیز با او ارتباط و تعامل خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه در دهه ۹۰ مسئولان کشور نتوانستند ارتباط درستی با جامعه جهانی داشته باشند، عنوان کرد: متاسفانه مسئولانی که در دهه ۹۰ در کشور فعالیت داشتند تنها جامعه جهانی را به محدود به کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌دانستند و همین موضوع باعث شد تا همسایگان را فراموش کنند.

امام جمعه موقت یزد تصریح کرد: در آن زمان ما شاهد تحریم‌های بسیاری علیه کشور ایران بودیم و علت آن این بود که اروپا و آمریکا هیچگاه نتوانستند به عهد و پیمان خود پای‌بند باشند.

محمدی با بیان اینکه رئیس جمهور اقدامات شایسته‌ای در دو سال اخیر انجام داده است، گفت: علیرغم اقدامات بسیار زیادی که انجام شده، مردم می‌گویند که تغییری را مشاهده نکردند که این امر می توانند علل بسیاری داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه بدهی‌های گذشته شرایط را بسیار سخت کرده اما خوشبختانه تعامل و ارتباطات تجاری با سایر کشورها به عنوان کارهای زیربنایی در حال انجام است و امید است نتایج این اقدامات در زندگی مردم بروز و ظهور پیدا کند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به سالگرد تاسیس نهاد شورای نگهبان در کشور گفت: تمام افتخار کشور به اتکا به رای مردم و قوانین اسلامی است که اگر این دو مورد از این کشور گرفته شود، به طورقطع به زمان افول قبل از انقلاب اسلامی بازخواهیم گشت.

وی با تاکید بر نگهداری و حفاظت از این افتخارات عنوان کرد: شورای نگهبان تاکنون به درستی از رای مردم حمایت و قوانین مصوب در مجلس را کنترل کرده است.

محمدی، شورای نگهبان را گلوگاه دانست و گفت: شورای نگهبان پاسدار اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است و دلیل به سرانجام نرسیدن برجام‌های دوم و سوم این بود که اروپا خواستار حذف شورای نگهبان از این نظام بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم عنوان کرد: در آستانه ماه محرم و عزداری امام حسین(ع) هستیم و امید است امسال نیز این مراسم عزاداری با رعایت الگوهای اسلامی و مداحی صحیح به خوبی برگزار شود.