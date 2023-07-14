به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه ساوه به سالروز تأسیس شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ۲۶ تیر ماه سالروز تأسیس شورای نگهبان است.

وی افزود: حملات به شورای نگهبان گاه از سوی دشمنانی است که با اسلامیت نظام مخالفت دارند و سعی دارند که این نهاد مؤثر نظام را تضعیف کنند تا از این طریق راه ورود احکام و قوانین غیر اسلامی به کشور باز شود.

وی با اشاره به توطئه دشمنان گفت: یکی از شیوه‌های دشمن برای مقابله با شورای نگهبان حمله و اهانت به این شورا و منتسب کردن آنها به استبداد و دیکتاتوری بوده است. در برابر همین حملات و اهانت‌ها بود که امام راحل از شورای نگهبان حمایت کردند چرا که حمله به شورای نگهبان به خاطر حمایت از اسلام است.

رحیمی به ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در دنیای امروز نمی‌توان تنها به تدابیر فردی و اختیاریِ تأمین اجتماعی متکی بود. قدرت و ثروت، صاحبان آن را چنان به خود مشغول کرده که فرصت فکر کردن به نیازمندان را ندارند. دولت‌ها ناچارند خودشان دخالت کنند و به کمک مالیات و حق بیمه، نظام‌های تأمین اجتماعی را در جامعه تقویت کنند.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع تأمین اجتماعی و اهمیت این موضوع در نحوه حکمرانی را می‌توان به وضوح در اسناد بالادستی کشور مشاهده کرد. در اصل بیست و نهم قانون اساسی جایگاه تأمین اجتماعی و مصادیق آن به روشنی ذکر شده است.



وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با مبلغین دینی گفت: ضروری است در ایام محرم معارف دینی و فرصت‌ها و تهدیدها به خوبی تبیین شود چرا که ماه محرم و صفر ماه برکات اسلامی و ماه زنده ماندن اسلام است.

امام جمعه ساوه خاطرنشان کرد: عاشورای سرخ حسینی، انتظار سبز مهدوی، زره فولادین ولایت و رهبری دینی سه دژ مستحکم کشور است و دشمن درصد است تا این سه را کمرنگ و گاه کم محتوا و کم اهمیت نشان دهد.