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۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

اعتماد مردم به تریبون نماز جمعه سرمایه نظام است

اعتماد مردم به تریبون نماز جمعه سرمایه نظام است

اردبیل- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: اعتمادی که مردم به میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور نشان می‌دهند سرمایه عظیم انقلاب اسلامی است که هیچگاه مخدوش نمی‌شود.

حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در حاشیه نماز جمعه شهر اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم مؤمن و وفادار ایران اسلامی با اعتماد و اطمینان به میعادگاه‌های نماز جمعه سعی می‌کنند تا هر هفته حضوری دشمن شکن در این مراسم معنوی داشته و برگ زرینی را بر افتخارات انقلاب اسلامی در دهه تحول آفرینی بیفزایند.

وی خاطرنشان کرد: میعادگاه‌های نماز جمعه بزرگترین ظرفیت برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته است که به راحتی می‌توان از این ظرفیت شایسته در پیشبرد بهتر امور و آگاهسازی مردم از تحولات در نظام اسلامی سخن به میان آورد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: در استان اردبیل نیز با وجود علما و روحانیون متدین حضور آحاد مردم را در نماز جمعه به شکل گسترده شاهدیم که مردم مؤمن این استان همواره اثبات کرده اند که در پشت انقلاب، نظام ولایت ایستاده اند و هیچ وقت پا عقب نمی کشند.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری گفت: ائمه جمعه در کشور و در سایه برکت نماز جمعه اقدامات و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در مناسبت‌های مختلف تبیین می‌کنند و این ظرفیت خوبی که برای بیان و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی فراهم شده را باید قدر بدانیم.

وی تصریح کرد: ائمه جمعه و جماعات در همه استان‌ها دفاترشان به روی مردم باز است و همواره پیگیر مشکلات و دغدغه‌های مردم هستند و سعی دارند بدون نگاه حزبی، سیاسی و جناحی در گره گشایی از مشکلات مردم خواسته و مطالبات عموم جامعه را تبیین کرده و به معنای واقعی مدافع حق و حقوق مردم در حوزه‌های مختلف باشند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور استان اردبیل را از استان‌های باسابقه در حوزه مبانی معرفتی، ارزشی و دینی عنوان کرد و گفت: در آستانه ماه محرم مردم این استان عشق و ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) و اهل بیت نشان می‌دهند تا بار دیگر با مبانی عاشورایی و فرهنگ معرفتی در این زمینه انس و الفتی مجدد پیدا کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری ضرورت هوشیاری مسئولان را در خدمت رسانی بی منت به مردم در ابعاد مختلف یادآور شد و بیان کرد: هرچند دشمن سعی می‌کند تا انقلاب اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد اما تعامل و ارتباط مردم با نظام و دولتمردان به نحوی است که این توطئه را خنثی کرده و زمینه وفاداری بیشتر آحاد جامعه را به انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارند.

وی گفت: ائمه جمعه در سراسر کشور مجاهدانه در سنگر تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق مردم حاضر بوده و هیچ وقت این سنگر را خالی و تنها نمی‌گذارند.

کد مطلب 5836258

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