اعتماد مردم به تریبون نماز جمعه سرمایه نظام است

حجت الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در حاشیه نماز جمعه شهر اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مردم مؤمن و وفادار ایران اسلامی با اعتماد و اطمینان به میعادگاه‌های نماز جمعه سعی می‌کنند تا هر هفته حضوری دشمن شکن در این مراسم معنوی داشته و برگ زرینی را بر افتخارات انقلاب اسلامی در دهه تحول آفرینی بیفزایند.

وی خاطرنشان کرد: میعادگاه‌های نماز جمعه بزرگترین ظرفیت برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته است که به راحتی می‌توان از این ظرفیت شایسته در پیشبرد بهتر امور و آگاهسازی مردم از تحولات در نظام اسلامی سخن به میان آورد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: در استان اردبیل نیز با وجود علما و روحانیون متدین حضور آحاد مردم را در نماز جمعه به شکل گسترده شاهدیم که مردم مؤمن این استان همواره اثبات کرده اند که در پشت انقلاب، نظام ولایت ایستاده اند و هیچ وقت پا عقب نمی کشند.

حجت الاسلام حاج‌علی‌اکبری گفت: ائمه جمعه در کشور و در سایه برکت نماز جمعه اقدامات و دستاوردهای انقلاب اسلامی را در مناسبت‌های مختلف تبیین می‌کنند و این ظرفیت خوبی که برای بیان و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی فراهم شده را باید قدر بدانیم.

وی تصریح کرد: ائمه جمعه و جماعات در همه استان‌ها دفاترشان به روی مردم باز است و همواره پیگیر مشکلات و دغدغه‌های مردم هستند و سعی دارند بدون نگاه حزبی، سیاسی و جناحی در گره گشایی از مشکلات مردم خواسته و مطالبات عموم جامعه را تبیین کرده و به معنای واقعی مدافع حق و حقوق مردم در حوزه‌های مختلف باشند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور استان اردبیل را از استان‌های باسابقه در حوزه مبانی معرفتی، ارزشی و دینی عنوان کرد و گفت: در آستانه ماه محرم مردم این استان عشق و ارادت خود را به ساحت سیدالشهدا (ع) و اهل بیت نشان می‌دهند تا بار دیگر با مبانی عاشورایی و فرهنگ معرفتی در این زمینه انس و الفتی مجدد پیدا کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری ضرورت هوشیاری مسئولان را در خدمت رسانی بی منت به مردم در ابعاد مختلف یادآور شد و بیان کرد: هرچند دشمن سعی می‌کند تا انقلاب اسلامی را ناکارآمد جلوه دهد اما تعامل و ارتباط مردم با نظام و دولتمردان به نحوی است که این توطئه را خنثی کرده و زمینه وفاداری بیشتر آحاد جامعه را به انقلاب اسلامی به نمایش می‌گذارند.

وی گفت: ائمه جمعه در سراسر کشور مجاهدانه در سنگر تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق مردم حاضر بوده و هیچ وقت این سنگر را خالی و تنها نمی‌گذارند.