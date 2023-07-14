به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت روسیه امروز جمعه اعلام کرد در اقدامی تلافی‌جویانه و در واکنش به «خط تهاجمی» ورشو در قبال مسکو، یک نمایندگی دیپلماتیک لهستانی را تعطیل خواهد کرد.

این نمایندگی لهستان به دنبال یادبود افسران لهستانی کشته‌شده توسط شوروی و سانحه هوایی سال ۲۰۱۰ بوده که منجر به کشته شدن رئیس جمهور لهستان شد.

پس از آغاز جنگ و درگیری‌ها در اوکراین، روابط متشنج بین روسیه و لهستان به پایین‌ترین سطح خود رسیده. لهستان، روسیه را به تلاش برای بی ثبات کردن کشور با کارزهای اطلاعات نادرست و جاسوسی متهم می‌کند. مسکو هم موضع خصمانه ورشو در قبال خود را محکوم کرده است.

ماتئوش موراویسکی، نخست‌وزیر لهستان نیز در جمع خبرنگاران گفت: ما مرتباً اطلاعاتی درباره اقدامات دیپلماتیک تهاجمی از روسیه دریافت می‌کنیم. اگر در نهایت روسیه دفاتر ما را تعطیل کند، ما هم به آن پاسخ خواهیم داد.

اوایل اردیبهشت ماه امسال سفارت روسیه در ورشو به تصرف اجباری یک ساختمان مدرسه متعلق به این کشور از سوی لهستان اعتراض کرد. سفارت روسیه در لهستان اعلام کرد که در واکنش به تصرف اجباری ساختمان مدرسه خود در ورشو، یادداشت اعتراضی به وزارت خارجه این کشور ارسال کرده است. این یادداشت اعتراض پس از آن ارسال شد که مقامات دفتر شهردار ورشو با همراهی پلیس لهستان پس از شکستن درب ساختمان مدرسه سفارت روسیه، به داخل ساختمان یورش بردند.