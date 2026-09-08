به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز (۱۷شهریور۱۴۰۵) هیئت عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای سه قوه و معاون وزیر دادگستری برگزار شد، مصوبه «لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه، پس از اظهارات چند عضو مجمع در موضوع ضرورت تصویب قانونی با عبارات و ادبیات حقوق بین‌الملل برای پیگیری جنایت‌های جنگی و طرح دعوای قضایی در محاکم داخلی و مجامع بین المللی، گزارش دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع پیرامون مغایرت‌های این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد.

در ادامه پس از استماع نظر نمایندگان سران قوا، اعضای مجمع به تبادل نظر پیرامون مواد این مصوبه پرداختند.

در ابتدای این جلسه، کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره سالروز قیام خونین هفدهم شهریور، این روز را یادآور خروش مردم مسلمان تهران و دیگر شهرها به پیروی از بنیانگذار انقلاب اسلامی بر علیه ظلم و ستم رژیم سفاک پهلوی دانست و یاد و خاطر شهدای نهضت اسلامی، امام شهیدان و امام شهید و اعضای شهید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشت.