شبکه نظارت بر انتخابات خراسان شمالی ۴۸۷۲ نیرو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر نظارت شورای نگهبان در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: نظارت استصوابی به معنای نظارت مؤثر است لذا اگر تخلفی صورت گیرد، شورای می‌تواند اعمال قانون داشته باشد.

رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان در خراسان شمالی ادامه داد: اعضای هیأت نظارت کوچک‌ترین دخالتی در انتخاب افراد نخواهند داشت و در صورتی که فردی در انتخابات نقش آفرینی کند، به صورت جد برخورد خواهد شد.

وی افزود: ۴ هزار و ۸۷۲ نفر ناظر شبکه نظارت، بر روند انتخابات‌ها در استان نظارت می‌کنند.

عابدی مقدم تصریح کرد: بازرسان ویژه، نمایندگان کاندیداها و بازرسان هیأت اجرایی بر سر صندوق آرا حضور دارند لذا امکان و احتمال تخلف در سر صندوق بسیار پایین است.

رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه رفتار نمایندگان فعلی برای تبلیغ زودهنگام تحت نظر است، گفت: نمی‌شود فردی که قصد حضور در انتخابات دارد سر جای خود بنشیند و صرفاً ۱۰ روز آخر شروع به فعالیت کند اما نباید اقدامات او پیش از بازه‌های قانونی، تبلیغاتی باشد.

وی افزود: در این راستا ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی نیز در قوه قضائیه تشکیل شده است.

عابدی مقدم با تاکید بر اینکه اصلاح قانون می‌تواند نظارت شورای نگهبان را دقیق‌تر کند، بیان کرد: با اصلاح قانون شورای نگهبان فرصت بیشتری برای تحقیقات از افراد خواهد داشت و به این صورت حقی از کسی ضایع نمی‌شود؛ همچنین خود افراد نیز فرصت بیشتری برای دفاع از خود خواهند داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا نظارت بر انتخابات و کاندیداها وجود دارد و به همین خاطر است که در هیچ کشوری فردی که به اصل آن نظام معتقد نیست، مسئول نمی‌شود.